С-реактивный белок: измеряем уровень воспаления

С-реактивный белок или СРБ производится в организме как ответ на воспаление. Его показатель продемонстрирует лабораторный анализ крови. Чем выше значение СРБ, тем выше риск того, что в организме развивается воспаление, из-за чего мозг будет подвержен более агрессивному действию свободных радикалов.С-реактивный белок (сокращенно - СРБ) синтезируется в организме как реакция на процесс воспаления. Его содержание можно определить с помощью лабораторного анализа крови. Для этого вам потребуется несколько дней.С-реактивный белок как показатель воспаленияВы получили результаты теста. Как их понять?Тест на С-реактивный белокЧем выше показатель С-реактивного белка, тем будет выше вероятность, что в организме присутствует воспалительный процесс, из-за чего головной мозг подвергается агрессивному влиянию свободных радикалов и даже с течением времени может утратить свою работоспособность.Вот по этой причине даже слабое ухудшение функционирования мозга, первые признаки которого замечаются после сорока лет, стремительно переходит в опасную и необратимую болезнь Альцгеймера и прочие состояния в преклонном возрасте. Воспаление постепенно распространяется в разных областях организма, провоцируя там разрушение и функциональные патологии.Ряд кардиологов считают, что именно воспалительный процесс выступает ключевым фактором развития сердечно-сосудистых недугов, и что он даже опаснее, чем повышенный холестерин.Показатель С-реактивного белка, указывающий на серьезность воспаления, – точный параметр для прогноза заболеваний головного мозга, а конкретно - болезни Альцгеймера и инсульта. Сегодня доктора рекомендуют пациентам сдать анализ крови на СРБ.Какой именно показатель можно считать оптимальным? Уровень С-реактивного белка ниже 3 мг/мл считается нормальным и говорит о том, что если в организме и имеются воспалительные очаги, то они не представляют для здоровья никакой опасности. опубликовано econet

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