Диетолог объяснила, какие продукты не едят долгожители

Чтобы дожить до глубокой старости, в первую очередь необходимо убрать из своего рациона ряд продуктов. О том, от какой еды лучше отказаться, рассказала доктор медицинских наук и диетолог Дженнифер Шейнман.«В рационе необходимо ограничить ультраобработанные «нездоровые» продукты, особенно продукты с высокоочищенным зерном и наполненные добавленными подсластителями», – объяснила Шейнман.По словам врача, такая еда имеет низкую пищевую ценность и при этом насыщенный вкус, из-за чего ее трудно употреблять в умеренных количествах. К ней можно отнести сладкое, например конфеты, чипсы и газированные напитки.С мнением диетолога также согласна американский врач Керри Хокинс.«Существуют данные наблюдений, что употребление четырех порций в день ультраобработанных продуктов связано с увеличением риска всех причин смертности на 62 % по сравнению с более низким потреблением – менее чем две порции в день», — отметила Хокинс.Такая еда представляет опасность для организма из-за содержания в ней большого количества насыщенных жиров, добавок, соли, консервантов, подсластителей и красителей, передает слова специалиста издание «РОСБАЛТ».

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