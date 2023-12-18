Врач Шарафилова: у женщин проблемы с сосудами проявляются после 50 лет

Неправильный образ жизни, который включает в себя неблагоприятные привычки, низкую физическую активность и неправильное питание, имеет серьезное отрицательное воздействие на здоровье.Это особенно относится к состоянию сосудов, которые играют важную роль в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач «Городского центра медицинской профилактики» и кандидат медицинских наук Наталья Шарафилова в эксклюзивном интервью .Согласно словам эксперта, изменения в сосудах мужчин становятся заметными уже в 45 лет, а у женщин — после 50. Вместе с генетической предрасположенностью и полом, ненадлежащий образ жизни является одним из главных факторов, влияющих на наше здоровье.Поэтому понимание этих процессов и, самое главное, принятие здорового образа жизни, являются эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивает Шарафилова.«Чаще всего проявляется, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардию, инсульты — если это сосуды головного мозга», — объясняет врач.Врач-кардиолог Олег Варфоломеев согласен с коллегой, призывая женщин проходить обследование после наступления менопаузы."Эстроген перестает защищать женские сосуды", - говорит Варфоломеев специально для МедикФорум.Сердечные заболевания являются убийцей номер один среди женщин. Фактически, после 50 лет почти половина всех смертей среди женщин вызвана той или иной формой сердечно-сосудистых заболеваний.Молодые женщины, перенесшие раннюю или хирургическую менопаузу, не принимающие эстроген, также имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Женщины, перенесшие менопаузу, подвергаются еще большему риску, если у них также имеется какое-либо из следующих состояний здоровья и образа жизни:ДиабетКурениеПовышенное артериальное давлениеВысокий ЛПНП (липопротеины низкой плотности) или «плохой» уровень холестеринНизкий ЛПВП (липопротеины высокой плотности) или «хороший» холестеринОжирениеМалоподвижный образ жизниСемейный анамнез заболеваний сердца"Здоровый образ жизни имеет большое значение для предотвращения сердечных заболеваний у женщин".Включение следующих советов в свою повседневную жизнь может помочь вам снизить риск сердечных заболеваний во время и после менопаузы:Избегайте или бросьте курить. У курильщиков в два раза (или выше) риск, поскольку оно также увеличивает риск сердечных заболеваний пассивного курения, чем у некурящих.Поддерживайте здоровую массу тела. Чем больше вы превышаете свой идеальный вес, тем тяжелее должно работать ваше сердце, чтобы обеспечить организм питательными веществами. Исследования показали, что избыточный вес способствует возникновению заболеваний сердца.Питайтесь правильно. Следуйте диете с низким содержанием насыщенных жиров; низким содержание трансжиров (частично гидрогенизированных жиров), с высоким содержанием клетчатки: цельнозерновые, бобовые (например, фасоль и горох), фрукты, овощи, рыба, продукты, богатые фолиевой кислотой, соя.Лечить и контролировать заболевания. Диабет, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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