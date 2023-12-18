Врач Гадзиян назвал два продукта, которые нужно исключить из рациона
Эксперт отметил, что наиболее опасными пищевыми добавками, которые люди съедают без раздумий ежедневно, являются соль и сахар.
По словам Гадзияна, избыточное содержание соли в организме может привести к образованию тромбов, а также повысить артериальное давление.
Сахар, в свой черед, ускоряет продуцирование инсулина в крови и способствует отложению жировых тканей, рассказал Гадзиян во время ответа на вопросы своих подписчиков в Telegram-канале.
Американские ученые университета Тулейна провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что частое добавление соли в еду может привести к развитию диабета 2-го типа. Данные были опубликованы в издании Mayo Clinic Proceedings.
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