Диетолог Залетова рассказала, как сделать фигуру стройнее к Новому году

Диетолог Залетова: для стройности к Новому году лучше поработать над уменьшением жидкости в телеВрач-диетолог Татьяна Залетова посоветовала не прибегать для похудения к Новому году к жестким пищевым ограничениям.Диетолог Залетова сообщила в комментарии РИА Новости, что попытки добиться стройности к новогодним праздникам с помощью агрессивных диет или каких-то пищевых запретов, недоедания, – могут навредить здоровью и спровоцировать нарушения метаболизма.«Садиться на диету за несколько дней до Нового года не рекомендуется – это может нанести вред здоровью», - подчеркнула медик.Татьяна Залетова отметила, что полуголодное существование перед периодом праздничных застолий закончится тем, что организм в какой-то момент получит большую порцию разных закусок, в том числе сладких, жирных и калорийных. Столь резкое изменение рациона повышает риск сбоев в работе органов пищеварения, а также обострения их хронических недугов. Пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень – в их состоянии и функционировании могут возникнуть нарушения с далеко идущими последствиями.«Резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем», - предостерегла эксперт.Тем, кто мечтает сделать талию более стройной, диетолог Залетова дала совет:«Лучше поработать над уменьшением жидкости в теле».Специалистка объяснила, что выведению лишней жидкости помогает ограничение употребляемой соли – в частности, можно недосаливать свою пищу, исключить из рациона соленья и другие острые и пряные закуски.Кроме того, уменьшению жидкости в теле (заодно и отечности) эффективно содействует достаточное питье чистой воды, добавление в рацион витамина B6.5 правил, следуя которым можно избавиться от лишней жидкости и отеков.Чистую воду нужно пить ежедневно.Простые углеводы в рационе должны быть сведены к минимуму.Необходимо употреблять продукты, богатые магнием и калием: какао, орехи, цельнозерновые продукты. зеленые листовые овощи, бананы, авокадо, помидоры, йогурт.Следует быть физически активным.От употребления алкоголя лучше отказаться.

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