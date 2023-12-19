Врач Кондрахин призвал есть красный перец при простуде, врач Александрова рассказала о возможных побочных эффектах

Лимон и имбирь не помогают избавиться от симптомов простуды. Лучше для профилактики есть острую еду, рассказал в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.«Было проведено множество исследований, которые доказали, что явного эффекта лимон и имбирь не дают. Но его даёт красный перец. Дело в том, что капсаицин, который находится в перце, раздражая глотку, даёт прилив крови, из-за чего уходит застой, меняется иммунная защита органа, которой начинает болеть. Из-за этого он начинает восстанавливаться», — сказал врач.Специалист добавил, что красный перец нужно есть осторожно людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Для профилактики терапевт рекомендовал также пить горячий чай, тёплый кисель и молоко с маслом.Польза для здоровья"Капсаицин связывается с TRPV1, нервным каналом, который обнаруживает внутренние или внешние источники тепла. Воздействие источников тепла, таких как капсаицин, со временем делает рецепторы TRPV1 менее чувствительными. Это означает, что ваше тело постепенно становится все более терпимым к капсаицину", - говорит врач общей практики Александрова Елена специально для МедикФорум.Врач согласилась с коллегой, отметив, что капсаицин полезен не только при простуде.Здоровье сердцаСчитается, что противовоспалительные свойства капсаицина ответственны за его пользу для здоровья сердца."Например, одно трехмесячное исследование показало, что капсаицин значительно снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с низким уровнем".Потеря весаНекоторые исследования показали, что капсаицин может немного увеличить метаболизм, скорость, с которой вы используете энергию и сжигаете жир. Другие указали, что это также может снизить аппетит, что поможет вам есть меньше.Облегчение болиКапсаицин является ключевым ингредиентом различных обезболивающих средств, которые можно использовать в виде крема, лосьона или пластыря. Вы можете купить безрецептурные версии, чтобы помочь при легкой боли в суставах или мышцах.Риск для здоровьяХотя капсаицин действительно полезен для здоровья, он не для всех. Некоторые люди более чувствительны к его последствиям, чем другие."У вас могут возникнуть неприятные побочные эффекты от капсаицина, особенно если ваш организм к нему не привык".Кислотный рефлюксКапсаицин может ухудшить симптомы кислотного рефлюкса. Ощущение тепла, которое он создает, может раздражать слизистую оболочку желудка, что может вызвать рефлюкс, изжогу и другие проблемы.Тошнота и рвотаПластыри с капсаицином могут помочь облегчить боль, но более высокая концентрация капсаицина в них может вызвать проблемы у некоторых. Часто сообщается о побочных эффектах этих пластырей о тошноте и рвоте.

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