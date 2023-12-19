Детская травма увеличивает риск возникновения хронической боли во взрослом возрасте

Согласно новому исследованию, физическое, сексуальное или эмоциональное насилие или пренебрежение, как само по себе, так и в сочетании с другими видами детской травмы, увеличивает риск хронической боли и связанной с ней инвалидности во взрослом возрасте.Эти новые результаты подчеркивают безотлагательность решения проблем неблагоприятного детского опыта (ACE) – потенциально травмирующих событий, происходящих в возрасте до 18 лет – и принятия мер по смягчению их долгосрочного воздействия на здоровье людей.В исследовании рассматриваются исследования, проведенные за 75 лет с участием 826 452 взрослых. Опубликованный в рецензируемом журнале European Journal of Psychotraumatology, оно показывает, что люди, которые в детстве подвергались различным формам травматических событий, подвергаются повышенному риску возникновения хронической боли и связанной с болью инвалидности во взрослом возрасте, особенно у тех, кто подвергся физическому насилию. Совокупное воздействие воздействия нескольких таких проблем еще больше усугубляет этот риск.«Эти результаты крайне тревожны, особенно потому, что более 1 миллиарда детей – половина мирового детского населения – подвергаются воздействию ACE каждый год, что подвергает их повышенному риску хронической боли и инвалидности в более позднем возрасте», – говорит ведущий автор исследования доктор Андре Бюссьер Университета Макгилла в Канаде.ACE могут повлиять на ребенка или подростка напрямую через физическое, сексуальное или эмоциональное насилие или пренебрежение – или косвенно через воздействие факторов окружающей среды, таких как насилие в семье, жизнь со злоупотреблением психоактивными веществами или потеря родителей. Хроническая боль, от которой страдает от одной трети до половины населения Великобритании, является одной из основных причин инвалидности во всем мире. Длительные болезненные состояния, такие как боль в пояснице, артрит, головная боль и мигрень, могут повлиять на повседневное функционирование человека до такой степени, что он не сможет работать, правильно питаться или участвовать в физической активности.Предыдущие исследования показали положительную связь между воздействием АПФ и хронической болью во взрослом возрасте. Тем не менее, все еще существуют пробелы в знаниях, особенно относительно того, какой тип АПФ связан с конкретными состояниями, связанными с болью, или существует ли зависимость «доза-реакция».Чтобы помочь устранить эти пробелы, авторы провели систематический обзор, включивший 85 исследований. Из них результаты 57 исследований можно было бы объединить в метаанализе. Они обнаружили, что:Лица, подвергшиеся прямому воздействию ACE, будь то физическое, сексуальное или эмоциональное насилие или пренебрежение, на 45% чаще сообщали о хронической боли во взрослом возрасте по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию.Физическое насилие в детстве было связано с более высокой вероятностью сообщения как о хронической боли, так и об инвалидности, связанной с болью.Вероятность сообщения о хронической боли или инвалидности, связанной с болью, во взрослом возрасте увеличивалась при применении любого прямого АПФ, как отдельно, так и в сочетании с непрямыми ACE.Риск сообщения о хронической боли во взрослом возрасте значительно увеличивался при приеме одного ACE до четырех и более ACE.«Эти результаты подчеркивают безотлагательность решения проблемы ACE, особенно в свете их распространенности и последствий для здоровья», — говорит профессор Ян Хартвигсен из Университета Южной Дании. «Более детальное понимание точной взаимосвязи между ACE и хронической болью позволит медицинским работникам и политикам разрабатывать целевые стратегии, которые помогут уменьшить долгосрочное воздействие неблагоприятных факторов раннего возраста на здоровье взрослых».Авторы предлагают, чтобы будущие исследования углубились в биологические механизмы, посредством которых ACE влияют на здоровье на протяжении всей жизни, стремясь углубить понимание и разработать способы смягчения их воздействия.

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