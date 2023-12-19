Врач Наумова назвала признаки болезни Крона, терапевт Андреева рассказала о том, что можно есть при этом заболевании

Болезнь Крона — это хроническое аутовоспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Что это за болезнь, какие у нее симптомы и как ее лечить, рассказала гастроэнтеролог клиники «Рассвет» Наталья Наумова.Почему возникает болезнь КронаЕдиной причины возникновения этой болезни нет, существует сложный патогенез, то есть механизм развития, который включает в себя генетические и иммунные факторы, особенности микробиома, а также влияющие на это внешние триггеры:курение;тип питания;лекарства;стресс.В наше время достигнут значительный прогресс в понимании патогенеза болезни Крона, что позволяет находить средства для лечения заболевания.Симптомы болезни КронаК симптомам болезни Крона относят:боли в животе;нарушение стула (чаще диарея);возможное наличие крови в стуле;снижение веса;внекишечные проявления (поражения суставов, глаз, кожи, печени).Симптомы заболевания длятся достаточно долго и могут приводить к осложнениям, например к кишечной непроходимости, абсцессам в брюшной полости с вовлечением соседних органов. Нередко болезнь Крона может протекать бессимптомно или малосимптомно, пока не разовьется осложнение, с которым человек и попадает в больницу, где узнает о диагнозе.Иногда болезнь начинается с внекишечных проявлений или перинатальных поражений (повторяющиеся парапроктиты, незаживающие трещины анального канала) — это повод для обследования кишечника.Врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум рассказал какой диеты необходимо придерживаться при болезни Крона."Научившись избегать этих пищевых триггеров, вы сможете лучше контролировать болезнь Крона, уменьшить желудочно-кишечные симптомы и способствовать заживлению кишечника", - говорит Андреева.не существует научно обоснованной диеты при воспалительных заболеваниях кишечника. Однако большинство экспертов полагают, что некоторые пациенты могут идентифицировать конкретные продукты, которые вызывают у них желудочно-кишечные симптомы, особенно во время обострений заболевания.Избегая «провоцирующих продуктов», вы можете обнаружить, что у вас появились желудочно-кишечные симптомы газов, вздутия живота, спазмы и диарея легче поддаются лечению. В то же время вы дадите воспаленному кишечнику время на заживление боль в животе.Это еще более важно, когда у вас обостряются симптомы болезни Крона."Острая или жирная пища, цельнозерновые, фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки , орехи и семена, кофеин и алкоголь могут быть более тяжелыми для ваше тело во время обострения".Если у вас возникли проблемы с усвоением питательных веществ из-за болезни Крона, важно соблюдать высококалорийную диету с высоким содержанием белка.Тем самым вы сможете пополнить запас необходимых питательных веществ в своем организме - калорий и питательных веществ. Это поможет вам обеспечить достаточное количество диета при болезни Крона, даже если есть не хочется.Вполне возможно, что по крайней мере некоторые из этих перечисленных продуктов вызовут ваши симптомы:Алкоголь (смешанные напитки, пиво, вино)Сливочное масло, майонез, маргарин, маслаГазированные напиткиКофе, чай, шоколадКукурузаМолочные продукты (при непереносимости лактозы)Жирная пища (жареная пища)Продукты с высоким содержанием клетчаткиПродукты, провоцирующие газообразование (чечевица, фасоль, бобовые, капуста, брокколи, лук)Орехи и семена (арахисовое масло, другие ореховые масла)Сырые фруктыСырые овощиКрасное мясо и свининаОстрая едаЦельнозерновые и отруби

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