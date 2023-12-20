Хирург Умнов: ежедневное употребление яиц может быть опасным из-за холестерина в желтке

Врач-хирург Александр Умнов: при склонности к гипертонии и атеросклерозу употребление куриных яиц должно быть строго умеренным, их ежедневный прием потенциально опасен.Нередко можно услышать, что куриные яйца являются идеальным продуктом для завтрака, но хирург Умнов констатировал: ежедневное употребление яиц может быть опасным. Особенно серьезно привычка есть блюда из яиц может вредить при имеющихся сосудистых патологиях, предупредил эксперт.«Регулярное употребление куриных яиц на завтрак может привести к негативным последствиям для здоровья, в особенности для здоровья гипертоников», - заметил УмновВрач-хирург пояснил, что ежедневное употребление яиц может быть опасным из-за холестерина в желтке. Когда организм получает слишком много холестерина, то в какой-то момент может перестать справляться с его переработкой. В результате может расти уровень холестерина в крови, что делает человека подверженным опасным нарушениям в сердечно-сосудистой системе. Избыток холестерина способствует его скоплению в сосудах и артериях, образованию бляшек. Такие бляшки нарушают нормальное движение крови по сосудам, создавая предпосылки к развитию патологических состояний, включая закупорку, атеросклероз, ишемию.«Далеко не всем рекомендуется есть этот продукт. В частности, он может представлять опасность для гипертоников и пациентов с атеросклеротической болезнью, так как холестерин в составе яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений», - подчеркнул эксперт.Сколько холестерина в яйцах? Одно среднее яйцо может дать 186 миллиграммов холестерина, это больше половины рекомендуемых 300 миллиграммов в день. При бесконтрольном употреблении яиц в крови может расти содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина.Умнов добавил, что куриные яйца как продукт питания обладают многочисленными достоинствами. Но многие люди тяготеют к вредным блюдам из них. Если, например, готовится яичница, при этом используется маргарин или другой вредный жир, готовое блюдо однозначно не будет полезным. Это же относится к яичницам, в которые добавляются колбаса, сосиски и другие переработанные мясные продукты или щедро натирается сыр, кладется много соли.

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