Как избежать похмелья после новогодней ночи: советы психиатра-нарколога

Простые правила помогут минимизировать последствия бурной ночи.«Ограничить себя определённым количеством алкоголя в силу питейных традиций в нашей стране бывает зачастую затруднительно. В связи с чем наутро после Нового года многие часто испытывают похмельный синдром. Чтобы лучше понимать действие спиртного на организм, нужно знать, какой процесс за это ответственен».Вред алкоголяБезопасной дозы спиртного не существует, он вреден в любых количествах. Почему? Для его переработки в организме синтезируется фермент алкогольдегидрогеназа. Он отвечает за распад нейромедиатора серотонина, временно увеличивая его уровень. Это, в свою очередь, снижает уровень тревоги, повышает настроение и помогает уснуть.Однако как только алкоголь перестаёт поступать в организм, уровень гормонов радости резко падает. Ведь количество этого фермента ограниченно.Именно поэтому, после того как вы выпьете два-три бокала, к примеру, вина, настроение постепенно повышается. Затем наступает период плато, когда выработка фермента направлена на распад этилового спирта. После лишь нарастает токсическое действие спиртного и продуктов его распада.Похмелье проявляется спустя 6-24 часа после последнего приёма спиртного. Оно характеризуется такими симптомами, как:Как правило, в периоды чрезмерного употребления алкоголя под ударом оказываются такие внутренние органы, как печень, поджелудочная железа, сердце и головной мозг.Как избежать последствийСамый лучший способ избежать похмелья после новогодней ночи – отказаться от спиртного.Во-первых, чтобы минимизировать последствия, в первую очередь стоит озаботиться качеством алкоголя. Психиатр-нарколог рекомендует приобретать качественную, маркированную продукцию в проверенных магазинах. Разбавлять горячительные напитки сладкой газированной водой эксперт не советует.Во-вторых, необходимо постараться употреблять только один вид спиртного напитка, чтобы избежать «игры» с градусом.Наконец, нужно есть в достаточном количестве и по возможности ограничить жареные и жирные блюда.Чтобы минимизировать проявления абстинентного алкогольного синдрома, или, проще говоря, похмелья, люди часто прибегают к самостоятельному приёму витаминов, энтеросорбентов и лекарственных средств. Делать это не стоит.Они назначаются только специалистом, принимать их можно под его непосредственным наблюдением, контролем жизненных показателей и с индивидуальным подбором дозы.Психиатр-нарколог рекомендует на следующий день после застолья пить побольше жидкости и стараться избегать чрезмерной активности, чтобы не нагружать сердце. И ни в коем случае нельзя опохмеляться, то есть повторно употреблять алкоголь после пробуждения в попытках улучшить самочувствие.

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