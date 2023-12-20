Врач Шехян: у людей с лишним весом нагрузки могут вызвать сердечные осложнения и смерть

Кардиолог Грант Шехян: танцы и другие виды нагрузок могут оказаться смертельно опасными для людей с лишним весом.Врач Шехян напомнил в интервью, что лишний вес, имеющийся у человека, заставляет его сердце работать с более значительным напряжением как от повышенной нагрузки. Если такой «пухляш» начинает интенсивно двигаться – бегать, прыгать, танцевать, выполнять упражнения – нагрузка на сердце увеличивается еще больше.Медик предупредил: у людей с лишним весом нагрузки могут вызвать сердечные осложнения и даже смерть.«Людям с повышенным весом нельзя интенсивно плавать, а также очень быстро бегать и сильно нагружать тело во время танцев… Избыточная нагрузка, особенно у человека с повышенным весом, может спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения вплоть до внезапной смерти», - поделился профессор Шехян.Врач заметил, что физические и тем более спортивные нагрузки при повышенной массе тела должны назначаться строго специалистами. Как правило, при значительных излишках веса сначала добиваются похудения за счет специальных систем питания и умеренной физической деятельности – например, ходьбы, некоторых упражнений. Только затем приступают к более серьезным нагрузкам.Кардиолог добавил, что большой объем лишнего веса возникает вследствие метаболических нарушений, которые обуславливаются разными причинами. Очень часто к таким нарушениям ведут неправильное питание, вредные привычки, малоподвижность.

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