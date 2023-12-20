PLOS Global Public Health: непродуманные перекусы могут нанести серьезный вред нашему здоровью

Специалисты Университета штата Огайо выявили значительное воздействие перекусов на рацион взрослых. Оказалось, что большая часть ежедневной калорийности приходится именно на перекусы. Что серьезно влияет на общее состояние здоровья.Учеными было установлено, что в рационе взрослых от 400 до 500 калорий в день приходится на перекусы, что выше рекомендуемой калорийности среднего завтрака.Но главная проблема в другом: в большинстве перекусов мало белков, витаминов и минералов, зато много сахара, а порой и жираК исследованию привлекли данные о пищевых привычках более 23 000 взрослых. Как правило, их перекусы состояли из полуфабрикатов, насыщенных жирами и углеводами, также часто в «ланчи» входят сахаросодержащие напитки.Такой рацион усиливает риски диабета и других заболеваний. Тогда как фрукты и овощи составляют всего около 5% таких трапез.Есть лишь одна хорошая новость: люди с диабетом 2 типа чаще всего начинают после установки диагноза следить за своим здоровьем. Они обычно едят меньше сладостей и вообще реже перекусывают, чем другие.

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