PLOS Global Public Health: непродуманные перекусы могут нанести серьезный вред нашему здоровью
Учеными было установлено, что в рационе взрослых от 400 до 500 калорий в день приходится на перекусы, что выше рекомендуемой калорийности среднего завтрака.
Но главная проблема в другом: в большинстве перекусов мало белков, витаминов и минералов, зато много сахара, а порой и жира
К исследованию привлекли данные о пищевых привычках более 23 000 взрослых. Как правило, их перекусы состояли из полуфабрикатов, насыщенных жирами и углеводами, также часто в «ланчи» входят сахаросодержащие напитки.
Такой рацион усиливает риски диабета и других заболеваний. Тогда как фрукты и овощи составляют всего около 5% таких трапез.
Есть лишь одна хорошая новость: люди с диабетом 2 типа чаще всего начинают после установки диагноза следить за своим здоровьем. Они обычно едят меньше сладостей и вообще реже перекусывают, чем другие.
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