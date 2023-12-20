Врач Ломова предупредила об опасных для печени алкогольных напитках с сахаром и красителями

В преддверии новогодних праздников врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова посоветовала помнить, что алкоголь является главным разрушителем печени в рационе.Врач Ломова предупредила в интервью об опасных для печени алкогольных напитках. Наиболее вредные, по мнению медика, это коктейли со спиртными напитками: помимо алкоголя, они также содержат сахар и красители, другие нежелательные добавки.«Вредными напитками для печени считаются любые коктейли. В них содержится много сахара, различных химических консервантов, вредных красителей. Сахар откладывается в печени в виде жира, вызывая стеатоз печени», - предостерегла специалистка.Что такое стеатоз печени? Данное состояние также могут называть жировым гепатозом, жировой дистрофией печени. Человек подвергается хроническому заболеванию печени, которое характеризуется накоплением жировых компонентов в печеночных клетках.Также к категории опасных для печени алкогольных напитков с сахаром и красителями врач Ломоа отнесла ликеры. Вкус ликеров нравится очень многим, и такие напитки легко выпить в большом количестве незаметно для самого себя. Но в этих дозах будет содержаться очень высокая концентрация сахара и спирта, и для печени такое количество может стать ударом, вызвать перенапряжение органа, повысить риск его воспаления.Кроме того, в большом количестве можно выпить пиво, тогда как злоупотребление им стимулирует рост жировой ткани.Еще один алкогольный напиток, который врач порекомендовала пить исключительно умеренно – шампанское. Его употребление в большом количестве серьезно повышает гликемическую нагрузку на организм, что вредит многим его органам.«В шампанском содержится большое количество сахара и колоссальное количество газа, которое быстро вызывает опьянение и провоцирует процессы гниения в кишечнике», - заявила медик.Что можно выпить без риска серьезного вреда?Красное сухое вино. Врач Ломова посоветовала ограничиться одним бокалом, тогда печень без проблем справиться с переработкой алкоголя.Белое сухое вино. Его умеренное питье (не больше бокала) не нанесет большого вреда для печени.Качественная водка. Данный напиток хорошо очищен, не содержит сахара. Но употреблять крепкие алкогольные напитки следует строго с соблюдением дозировки.Коньяк. По словам медика, качественный коньяк вполне приемлем, он может положительно влиять на сосуды – но и в его случае нельзя злоупотреблять количеством.«Любой алкоголь может быть ядом, который напрямую повреждает гепатоциты (клетки печени), вызывая фиброз, что в дальнейшем может привести в развитию цирроза печени», - резюмировала эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки