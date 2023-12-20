От тошноты до удушья: в США дети травятся конфетами с коноплей

В Штатах резко выросло количество детей, отравившихся конфетами с тетрагидроканнабинолом — одним из основных каннабиноидов, то есть, соединений, содержащихся в листьях и соцветиях конопли.По сведениям Американской ассоциации токсикологических центров, в январе 2021 года были известны лишь четыре такие жалобы, но в 2022 и 2023 годах число отравлений конфетами «с сюрпризом» выросло до сотни каждый месяц. Более 50% подобных обращений приходится на долю детей.Издание рассказывает: несовершеннолетним очень нравятся мармеладные мишки и иные сладости, начиненные каннабиноидами. По всей видимости, производители таким образом хотят добиться привыкания к своему продукту и, соответственно, получения большей выгоды. Однако число серьёзных отравлений растет. Симптомы: тошнота, рвота, сонливость, проблемы с дыханием.Напомним, что в 2020 году вместе с выборами президента в США прошел и референдум о легализации наркотиков в разных штатах. 70% жителей Миссисипи отдали голоса за разрешение применения марихуаны в медицинских целях. В Аризоне за ее легализацию высказалось 60% избирателей. Продажа наркотика в этом штате — «просто бизнес», облагается налогом в 16%.В Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте каннабис также декриминализован. В Вашингтоне еще веселее: там дали зеленый свет «аграриям», выращивающим галлюциногенные грибы.В Орегоне с «демократией» полный порядок, там травка разрешена давно, а три года назад ее стало гораздо больше: можно баловаться грибами и чистым псилоцибином для лечения депрессии и тревожных расстройств. А заодно и «лакомиться» небольшими дозами кокаина, героина и метамфетамина.

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