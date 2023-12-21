Кардиолог Ньюби указал на связь отеков лодыжек и сердечно-сосудистых заболеваний

Британский кардиолог Дэвид Ньюби назвал отекшие лодыжки одним из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, об этом проинформировало издание Mirror.Кардиолог Ньюби призвал людей, которые стали часто замечать у себя отеки стоп и лодыжек, обратиться к медицинским специалистам за консультацией и обследованием. Врач указал на связь отеков лодыжек и сердечно-сосудистых заболеваний: в частности, подобным симптомом проявляется сердечная недостаточность.«Визуально заметные отеки в области лодыжек – это один из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Они могут появляться, когда одна или две нижние камеры сердца перестают как следует перекачивать кровь. В этом случае, жидкость может скапливаться в ногах, брюшине и даже в легких», - предостерег кардиолог.Ньюби добавил, что проблемы с сердцем являются не единственной причиной отеков в ногах.Как понять, что отеки лодыжек и стоп вызываются именно болезнями сердца?Кардиолог пояснил, что в этом случае наряду с отечностью будут наблюдаться и другие симптомы:Аритмия;Дискомфорт или болезненность в груди;Потливость;Одышка, ощущение нехватки воздуха, удушья;Постоянная усталость.Замечая такие симптомы вместе с отеками в ногах, нужно незамедлительно обращаться к врачу.Другие опасные причины отекших лодыжек.Ожирение. При значительном избытке веса на лодыжки оказывается слишком большое давление, и это способствует задержке жидкости вокруг суставов.Лимфедема. В этом состоянии поврежденная или заблокированная лимфатическая система вызывает накопление жидкости в нижних конечностях вместе с ощущением тяжести или напряжения, скованности в руках и ногах.Артрит. При артрите суставы становятся опухшими, болезненными, жесткими и с трудом двигаются – подобное поражение может затронуть любые суставы тела, в том числе в области лодыжек.Тромб. Если заметно распухшей выглядит лодыжка лишь одной ноги, можно допустить, что это произошло из-за тромба. Другие возможные симптомы – боль, одышка, изменение цвета кожи конечности, головокружение.Дисфункция печени или почек. Многие проблемы почек и печени могут вызвать задержку жидкости в организме, а в тяжелых случаях – отек и болезненность на всей ноге.

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