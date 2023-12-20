Снижает сахар и холестерин: самый полезный орех для здоровья сердца, и это не грецкий
Идеальный перекус между приемами пищи — это орехи. Они быстро насыщают, дают энергию, полезны для здоровья и помогают не съесть лишнего во время обеда или ужина. В рационе должны быть фундук, кешью, грецкие, пекан (все зависит от ваших вкусов). У каждого свои полезные свойства, главное — не съедать слишком много.
Один из самых популярных орехов — это миндаль. Он не только вкусный, но еще и очень полезный для сердечно-сосудистой системы, говорит кандидат медицинских наук Александр Созыкин.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«Люди выращивают миндаль уже много веков. Причина такой популярности семян этого растения (мы их привыкли называть орехами) — суперполезность для организма, особенно для работы нашей сердечной мышцы», — говорит эксперт.
Во первых, миндаль — это отличный источник незаменимых аминокислот, белка, омеги-3 и клетчатки. Во-вторых, в нем содержится много витаминов и минералов:
витамины Е, В2, В7, В9, В12;
калий, кальций, хром, марганец, магний, медь, фосфор.
При этом миндаль нельзя назвать слишком калорийным: в 28 граммах орехов содержится всего 161 килокалория. В 2015 году миндаль получил первое место по «питательной пригодности» — nutrition fitness. То есть он чемпион по содержанию питательных веществ, необходимых для удовлетворения ежедневных потребностей организма и обеспечения оптимальной работы насосной функции сердца.
Польза миндаля для сердца и сосудов
Врачи рекомендуют есть миндаль тем, кто хочет избежать проблем с сердцем в будущем, а также тем, у кого они уже есть. Доказано, что этот орех снижает риски опасных для жизни осложнений.
Миндаль помогает бороться с высоким уровнем «плохого» холестерина в крови, защищая сосуды от бляшек.
В орехе много витамина Е, который отвечает за выработку антиоксидантов. Это не только сохранение молодости, но еще и здоровье сосудов.
Ежедневное употребление миндаля позволяет снижать артериальное давление и стимулировать приток крови к внутренним органам.
Кроме того, этот продукт помогает бороться с высоким уровнем сахара в крови за счет магния. Особенно он полезен людям с сахарным диабетом второго типа.
Съедайте около 10-16 орехов в день — и ваше состояние улучшится, советует эксперт. Важно знать, что миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности.
Против ожирения и анемии
Миндаль полезен не только для сердца, этот орех также помогает бороться с избыточным весом и ожирением.
«В нем много белка и клетчатки, но мало углеводов, поэтому после его употребления в пищу долгое время сохраняется ощущение сытости, а значит, человек потребляет меньше калорий», — объясняет Александр Созыкин.
Кроме того, миндаль защищает организм от анемии, ведь в нем много железа и витаминов, которые способствуют выработке гемоглобина.
Но нужно помнить, что миндаль — аллергенный продукт. Поэтому людям, у которых есть склонность к аллергической реакции, лучше есть его совсем немного или вообще исключить из рациона, если на этом настаивает врач.
Несмотря на всю пользу миндаля, не ешьте его больше, чем нужно. Это может привести к переизбытку жиров, поступающих в организм, а у тех, кто страдает сердечными заболеваниями, — к сбоям в частоте сокращений сердечной мышцы.
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