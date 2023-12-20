Снижает сахар и холестерин: самый полезный орех для здоровья сердца, и это не грецкий

Орехи точно должны быть частью нашего ежедневного рациона, говорят врачи. Ведь это полезные жиры, которые помогают сохранить молодость, здоровье мозга, ЖКТ и особенно сердца и сосудов.Идеальный перекус между приемами пищи — это орехи. Они быстро насыщают, дают энергию, полезны для здоровья и помогают не съесть лишнего во время обеда или ужина. В рационе должны быть фундук, кешью, грецкие, пекан (все зависит от ваших вкусов). У каждого свои полезные свойства, главное — не съедать слишком много.Один из самых популярных орехов — это миндаль. Он не только вкусный, но еще и очень полезный для сердечно-сосудистой системы, говорит кандидат медицинских наук Александр Созыкин.Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения«Люди выращивают миндаль уже много веков. Причина такой популярности семян этого растения (мы их привыкли называть орехами) — суперполезность для организма, особенно для работы нашей сердечной мышцы», — говорит эксперт.Во первых, миндаль — это отличный источник незаменимых аминокислот, белка, омеги-3 и клетчатки. Во-вторых, в нем содержится много витаминов и минералов:витамины Е, В2, В7, В9, В12;калий, кальций, хром, марганец, магний, медь, фосфор.При этом миндаль нельзя назвать слишком калорийным: в 28 граммах орехов содержится всего 161 килокалория. В 2015 году миндаль получил первое место по «питательной пригодности» — nutrition fitness. То есть он чемпион по содержанию питательных веществ, необходимых для удовлетворения ежедневных потребностей организма и обеспечения оптимальной работы насосной функции сердца.Польза миндаля для сердца и сосудовВрачи рекомендуют есть миндаль тем, кто хочет избежать проблем с сердцем в будущем, а также тем, у кого они уже есть. Доказано, что этот орех снижает риски опасных для жизни осложнений.Миндаль помогает бороться с высоким уровнем «плохого» холестерина в крови, защищая сосуды от бляшек.В орехе много витамина Е, который отвечает за выработку антиоксидантов. Это не только сохранение молодости, но еще и здоровье сосудов.Ежедневное употребление миндаля позволяет снижать артериальное давление и стимулировать приток крови к внутренним органам.Кроме того, этот продукт помогает бороться с высоким уровнем сахара в крови за счет магния. Особенно он полезен людям с сахарным диабетом второго типа.Съедайте около 10-16 орехов в день — и ваше состояние улучшится, советует эксперт. Важно знать, что миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности.Против ожирения и анемииМиндаль полезен не только для сердца, этот орех также помогает бороться с избыточным весом и ожирением.«В нем много белка и клетчатки, но мало углеводов, поэтому после его употребления в пищу долгое время сохраняется ощущение сытости, а значит, человек потребляет меньше калорий», — объясняет Александр Созыкин.Кроме того, миндаль защищает организм от анемии, ведь в нем много железа и витаминов, которые способствуют выработке гемоглобина.Но нужно помнить, что миндаль — аллергенный продукт. Поэтому людям, у которых есть склонность к аллергической реакции, лучше есть его совсем немного или вообще исключить из рациона, если на этом настаивает врач.Несмотря на всю пользу миндаля, не ешьте его больше, чем нужно. Это может привести к переизбытку жиров, поступающих в организм, а у тех, кто страдает сердечными заболеваниями, — к сбоям в частоте сокращений сердечной мышцы.

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