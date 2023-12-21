Гастроэнтеролог Якушева: урчание в животе могут вызывать продукты питания и патологии
Врач Якушева рассказала, почему может стать слышным урчание в животе. Одна из частых причин – длительное отсутствие пищи в желудке или же прохождение пищевых масс по пищеварительному тракту. Такого рода урчание абсолютно физиологично и не является опасным.
«Также физиологическим можно назвать урчание, которое образуется на фоне употребления ряда продуктов», - добавила гастроэнтеролог Якушева.
Какие продукты могут вызывать урчание в животе?
Овощи и фрукты, богатые клетчаткой и природными сахарами (например, капуста, виноград яблоки):
Бобовые;
Молочные продукты (включая сыры);
Свежий хлеб.
Медик объяснила, что урчание, вздутие и метеоризм, активизирующиеся после каких-то съеденных продуктов, обычно бывают показателем непереносимости, неусвоения отдельных пищевых компонентов. Таковыми могут быть клетчатка, лактоза (молочный сахар) и другие виды природных сахаров, глютен. Иногда непереносимость этих веществ бывает врожденной особенностью, но также может развиться у человека с возрастом. Это происходит в связи с тем, что организм снижает выработку ферментов, позволяющих расщеплять и усваивать те или иные питательные вещества.
Опасные причины урчания. Елена Якушева предупредила:
«Урчание в животе может стать реакцией на стресс».
Также она обратила внимание на то, что объясняться урчание может и патологическими причинами – например, такими как гастрит; язвенные повреждения ЖКТ, патологиями печени, заболеваниями кишечника.
Когда необходимо идти к врачу? Якушева посоветовала понаблюдать при возникающем урчании за тем, не повторяется ли оно снова и снова.
«Если урчание начинает повторяться слишком часто, становится регулярным, да еще и сопровождается такими симптомами, как бурление, вздутие, то обязательно требуется консультация врача-гастроэнтеролога и обследование», - подчеркнула гастроэнтеролог.
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