Тифозная Мэри: чем опасны бессимптомные носители для себя и окружающих

Понятие «бессимптомный носитель» оказалось у всех на слуху во время пандемии коронавируса. Что на самом деле означает этот термин и какую опасность могут представлять такие люди?Мэри Маллон, также известная как Тифозная Мэри — это первая пациентка, которая была бессимптомным носителем брюшного тифа, и это было научно подтверждено. Женщина работала поваром, от нее заразились 53 человека, двое из которых скончались. Мэри категорически отрицала болезнь и не отказалась от работы поваром. Предположили, что она заразилась внутриутробно, ведь ее мать при беременности болела тифом.От Мэри Маллон и пошла история бессимптомных носителей. Подробнее об этом феномене рассказал Евгений Шаповалов — инфекционист СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Носители — кто это?С точки зрения медицины носителем считается любой человек, в организме которого находится тот или иной болезнетворный агент: вирус, бактерия, грибок и т.д. Такие патогенные микроорганизмы необязательно причиняют вред здоровью пациента, размножаются или провоцируют симптомы.Иногда человек может вообще не испытывать никаких симптомов и даже не подозревать, что он является носителем вируса или бактерии. Однако это не мешает ему выделять инфекционный агент в окружающую среду и передавать другим людям. Таким образом, даже бессимптомные носители в любом случае распространяют инфекцию и могут заражать окружающих.Бессимптомное носительство не зависит от возраста человека. Распространять инфекции могут как взрослые, так и дети. Неслучайно вспышки острых респираторных инфекций так характерны для образовательных учреждений: школ и детских садов.Существует несколько классификаций носителей вируса. Например, по продолжительности заражения различают пассивных и активных носителей. В первом случае инфекционный агент присутствует в организме лишь временно. Например, во время инкубационного периода — между контактом с другим носителем инфекции и переходом заболевания в активную стадию развития. Активными носителями называют тех, кто заразился болезнью, преодолел ее, но продолжает сохранять инфекционный агент в своем организме.Разные по типуБактерионосители — это переносчики болезнетворных бактерий, которых они передают другим людям, но при этом сами не испытывают симптомов. Например, к этой группе относятся носители туберкулеза, сальмонеллеза или менингококковой инфекции.Вирусоносители распространяют вирусы. Отличительной особенностью этих микроорганизмов являются поразительная живучесть и любовь к паразитическому образу жизни.Проникнув в организм, вирус выбирает удобную клетку, заселяется внутрь нее и приступает к активному размножению. При этом клетка может долгое время сохранять целостность, а вирусы спокойно существовать внутри, но при этом исподтишка провоцировать хронические болезни. Здесь ярким примером являются ВИЧ, гепатит B, вирусы герпеса и папилломы человека. Менее опасный с точки зрения потенциальной угрозы вариант — грипп.Бессимптомный и хронический: в чем разницаБессимптомных носителей иногда путают с носителями хроническими. Однако между этими понятиями существует значительная разница. Бессимптомный носитель — это тот, кто переносит инфекционный агент, но при этом не просто не страдает от симптомов, но и не сталкивается с какими-либо перестройками в организме, в том числе в иммунной системе.Хроническая форма подразумевает, что человек выступает носителем на протяжении более длительного периода. При этом инфекционный агент не только передается другим людям, но и провоцирует у пациента хроническое заболевание, которое в какой-то момент может перейти в стадию обострения.Например, если у носителя ВИЧ нет симптомов заболевания, оно все равно продолжает влиять на его иммунную систему, а со временем и перейти в стадию СПИД. То же самое касается гепатита B: рано или поздно последствия носительства начнут сказываться на печени.Опасны сами для себя…Хронические инфекции представляют этакую бомбу замедленного действия. Сделать ее сравнительно безопасной можно только с помощью своевременного обследования и правильно подобранной терапии, направленной на подавление активных форм болезнетворных микроорганизмов.При условии нормальной работы иммунной системы хроническую инфекцию возможно деактивировать, и в этом случае человек будет физически здоров, а антитела к инфекции у него будут на низком уровне — в пределах нормы.…и для другихВне зависимости от формы носительства человек представляет угрозу для окружающих. Здесь достаточно вспомнить ту роль, которую бессимптомные носители сыграли в распространении пандемии. По данным исследований, проведенных в разных странах, до 25% пациентов с COVID-19 не имели никаких симптомов.Схожая картина характерна и для других респираторных вирусов: гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, различных ОРВИ. Здесь стоит отметить и то, что пациент остается носителем инфекции даже после выздоровления, причем достаточно длительное время. Например, после ОРВИ вирус способен сохраняться в организме до недели, после аденовируса — до нескольких месяцев.Не только тиф и простуда, но и ЗПППНельзя забывать, что бессимптомное носительство относится не только к респираторным заболеваниям, но и к инфекциям, передающимся половым путем. Здесь мы говорим уже не только о медицинских рисках (хотя заражение тем же ВИЧ связано с высокими рисками развития серьезных осложнений, вплоть до летального исхода), но и о социально-общественной и даже психологической проблеме.Так, носители ВПЧ (вируса папилломы человека) могут годами не подозревать об этом и представлять угрозу для своих потенциальных партнеров. По статистике, инфекция есть у 50–80% жителей планеты, но при этом ее симптомы проявляются лишь у 10% пациентов. При этом ВПЧ является главным провокатором рака шейки матки: именно на него приходится более 95% случаев заболевания.

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