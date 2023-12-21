Гастроэнтеролог Кашух рассказала о продуктах, которые приносят пользу после замораживания, врач Строков назвал еще 5 пре

Мы привыкли слышать, что свежие овощи и фрукты, зелень максимально полезны, если они буквально только что сорваны с грядки. Хранение и любые виды обработки снижают питательную ценность продуктов. Но не всегда.Без сомнения, свежие сезонные продукты содержат массу ценных питательных веществ, однако иногда полезнее употреблять овощи, фрукты и даже рыбу. Еще один плюс употребления замороженных продуктов — это цена. Как правило, они дешевле, чем свежие, хотя не уступают в пользе. Разобрались, какие продукты лучше употреблять после заморозки и почему. Об этом «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».ШпинатЗамораживание позволяет сохранить питательные вещества надолго и немного сглаживает характерную горечь листьев.Горошек и фасольЗамороженные горошек и стручковая фасоль содержат в себе больше витаминов А и К.БрокколиВ замороженном виде витамин С сохраняется, а по содержанию бета-каротина, предшественника витамина А, соцветия из морозилки превосходят сырые почти вдвое. Поэтому считается, что брокколи после заморозки более питательно ценная, чем свежая.ЯгодыКлубнику, малину, смородину, голубику, вишню и облепиху замораживают на пике их свежести, поэтому они точно должны быть в морозильнике. Заморозка позволяет сохранить максимум полезных веществ, особенно витамина С.Рыба и морепродуктыЗаморозка не снижает пищевую ценность рыбы и морепродуктов: полезные жирные кислоты семейства омега-3, а также витамины D и B2, микроэлементы не разрушаются на холоде.Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал о пяти преимуществ, которые вы получите, покупая замороженные продукты.Удобство, экономящее время"Замороженные продукты – это воплощение удобства. Очистка, сбор, нарезка кубиками и измельчение были сделаны за вас", - говорит Строков.Что бы вы ни выбрали, все уже приготовлено, готово достать из морозильной камеры, разогреть и подавать.Экономический выборЗамороженные продукты экономичны. Вы не платите за стебли, косточки, кожуру, кожуру или поврежденные продукты. Стоимость замороженных продуктов обычно меньше, чем их свежих аналогов, и их цена не сильно различается.Никакой подготовки и дополнительная безопасность пищевых продуктовЗамороженные продукты содержат четкие инструкции по приготовлению, не оставляя места для ошибок и недостаточно приготовленных продуктов."А поскольку подготовка (нарезка кубиками, измельчение и т. д.) уже завершена, все, что вам нужно сделать, это разогреть и подавать, что снижает вероятность заражения".Информационная маркировка и контроль порцийНа упаковках замороженных продуктов написано, что вы едите. На упаковках есть маркировка ингредиентов и пищевой ценности , указывающая точные размеры порций."Если вы заботитесь о своем здоровье, считаете калории или находитесь по назначению врача, вам могут помочь замороженные продукты".Стабильное качествоЗамороженные продукты имеют стабильное качество. Используются только лучшие ингредиенты благодаря строгим отраслевым процедурам контроля качества.

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