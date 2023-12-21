Гастроэнтеролог Кашух рассказала о продуктах, которые приносят пользу после замораживания, врач Строков назвал еще 5 пре
Без сомнения, свежие сезонные продукты содержат массу ценных питательных веществ, однако иногда полезнее употреблять овощи, фрукты и даже рыбу. Еще один плюс употребления замороженных продуктов — это цена. Как правило, они дешевле, чем свежие, хотя не уступают в пользе. Разобрались, какие продукты лучше употреблять после заморозки и почему. Об этом «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Шпинат
Замораживание позволяет сохранить питательные вещества надолго и немного сглаживает характерную горечь листьев.
Горошек и фасоль
Замороженные горошек и стручковая фасоль содержат в себе больше витаминов А и К.
Брокколи
В замороженном виде витамин С сохраняется, а по содержанию бета-каротина, предшественника витамина А, соцветия из морозилки превосходят сырые почти вдвое. Поэтому считается, что брокколи после заморозки более питательно ценная, чем свежая.
Ягоды
Клубнику, малину, смородину, голубику, вишню и облепиху замораживают на пике их свежести, поэтому они точно должны быть в морозильнике. Заморозка позволяет сохранить максимум полезных веществ, особенно витамина С.
Рыба и морепродукты
Заморозка не снижает пищевую ценность рыбы и морепродуктов: полезные жирные кислоты семейства омега-3, а также витамины D и B2, микроэлементы не разрушаются на холоде.
Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал о пяти преимуществ, которые вы получите, покупая замороженные продукты.
Удобство, экономящее время
"Замороженные продукты – это воплощение удобства. Очистка, сбор, нарезка кубиками и измельчение были сделаны за вас", - говорит Строков.
Что бы вы ни выбрали, все уже приготовлено, готово достать из морозильной камеры, разогреть и подавать.
Экономический выбор
Замороженные продукты экономичны. Вы не платите за стебли, косточки, кожуру, кожуру или поврежденные продукты. Стоимость замороженных продуктов обычно меньше, чем их свежих аналогов, и их цена не сильно различается.
Никакой подготовки и дополнительная безопасность пищевых продуктов
Замороженные продукты содержат четкие инструкции по приготовлению, не оставляя места для ошибок и недостаточно приготовленных продуктов.
"А поскольку подготовка (нарезка кубиками, измельчение и т. д.) уже завершена, все, что вам нужно сделать, это разогреть и подавать, что снижает вероятность заражения".
Информационная маркировка и контроль порций
На упаковках замороженных продуктов написано, что вы едите. На упаковках есть маркировка ингредиентов и пищевой ценности , указывающая точные размеры порций.
"Если вы заботитесь о своем здоровье, считаете калории или находитесь по назначению врача, вам могут помочь замороженные продукты".
Стабильное качество
Замороженные продукты имеют стабильное качество. Используются только лучшие ингредиенты благодаря строгим отраслевым процедурам контроля качества.
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