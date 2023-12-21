Хроническая усталость: 7 причин

Синдром хронической усталости считается заболеванием, характеризующимся постоянным ощущением переутомления, упадком сил, который не проходит даже после полноценного отдыха. Чаще всего ему подвержены люди 25-45 лет, живущие в мегаполисах, работоспособные, стремящиеся к успеху во всех сферах жизни и поэтому, возлагающие на себя непосильные нагрузки.Факторы хронической усталостиНаиболее распространенные причиныНедостаток ночного отдыха – снижает способность сконцентрироваться на поставленной задаче, ухудшает общее самочувствие. Взрослому человеку нужно спать не менее 7-8 часов.Ночное апное – периодическое прерывание дыхание во время отдыха, прерывает процесс сна, хотя наутро человек может этого не помнить. Избавиться от апноэ поможет избавление от лишнего веса и вредных привычек.Жесткие диеты – недостаток калорийной пищи мешает восстановлению сил. Следует придерживаться сбалансированного питания.Железодефицитная анемия – это частая причина хронической усталости у женщин детородного периода. Нужно включить в рацион продукты, богатые железом, принимать добавки и витаминные комплексы.Угнетенное психоэмоциональное состояние и депрессии – сопровождаются физическими нарушениями здоровья. Среди них: головные боли, потери аппетита, хроническая утомляемость.Много кофеина – умеренные дозы способны тонизировать организм, но в больших количествах кофеин вызывает учащенное сердцебиение, повышение давления и быстрый расход сил.Проблемы мочеполового тракта – многие инфекционные процессы протекают бессимптомно, но организм тратит на них много энергии. Необходимо сдать анализы и при необходимости, пройти курс лечения.Активные добавкиБольшинству, чтобы избавиться от хронической усталости, требуется наладить свой рацион, полноценно отдыхать и умеренно заниматься спортом. Но если этого недостаточно, но следует пройти обследование, сделать исследование анализов и проконсультироваться с врачом о приеме активных добавок. Врач может назначить прием:незаменимых жирных кислот, фолиевой кислоты;витаминов С, В12, магния, цинка;L – триптофана и L – карнитина;коэнзима Q10.

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