Врач Умнов: овощи и льняная каша помогут при простуде, терапевт Андреева рассказала о пользе куриного супа и перца

Часто во время простуды и гриппа совсем не хочется есть. Однако, как рассказал хирург Александр Умнов, очень важно в этот период обеспечить себе трёхразовое питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам.Какими продуктами можно себя побаловать во время болезниПо словам Умнова, важно не забывать об овощах и фруктах, богатых витаминами А и С (цитрусовые, зелёный лук, морковь, смородина), можно употреблять твёрдые сыры и нежирную рыбу."Во время гриппа и простуды полезно употреблять продукты, повышающие иммунитет, такие как изюм, льняная каша, брусника".А вот жареную пищу, продукты, повышающие брожение в кишечнике (бобы, виноград), лучше исключить. Как и алкоголь.Врач-терапевт Ирина Андреева добавила еще несколько продуктов, которые помогут при простуде.Куриный суп"Вам нужно немного, и не только потому, что так говорит мама. Исследования показывают, что он очищает носовые ходы и устраняет заложенность лучше, чем другие горячие жидкости. Он также обладает противовоспалительным эффектом, который может облегчить симптомы простуды", - говорит Ирина Андреева .Борцы с микробамиКапуста, брокколи, клюква, зеленый чай, красный лук, черника: что у них общего? Все они содержат антиоксидант под названием кверцетин, который может помочь вам бороться с простудой. Исследование здесь довольно новое, но, возможно, они что-то находят.Пряное теплоОн не поможет вам справиться с простудой, но перец чили может очистить носовые ходы, и это поможет вам почувствовать себя лучше. В них есть нечто под названием капсаицин, который, как показывают исследования, может помочь при заложенности головы.ИмбирьЧашка свежего горячего имбирного чая может показаться именно тем, что вам нужно, когда вы лечитесь от простуды. Это помогает устранить заложенность и успокоить горло."Некоторые исследования показывают, что этот пряный корень может помочь предотвратить простуду, блокируя вирус".ЧеснокУченые считают, что в чесноке есть некоторые вещества, которые могут бороться с простудой. Есть также некоторые доказательства того, что чеснок может предотвратить простуду, но необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, это хороший повод добавить еще несколько гвоздик.Избегайте кофеинаВам лучше избегать кофе. Когда вы простужены, вам нужно много жидкости, но кофеин запрещена, потому что он может "высушить" вас. Конечно, если у вас сильная головная боль при абстиненции без утреннего кофе, можно выпить небольшую чашку кофе. Или попробуйте вместо этого немного чая

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