Учёные Финляндии выявили связь между сострадательностью и качеством сна

Исследование, проведенное учеными из University of Oulu (Финляндия), выявило прямую связь между уровнем сострадания и качеством сна. Открытия, полученные в результате 11-летнего изучения более чем 1000 молодых людей, подтвердили, что добрые люди крепче спятИсследователи оценивали уровень сострадания участников в начале и в конце периода исследования. Они также неоднократно анализировали режим сна участников, чтобы выявить наличие нарушений и оценить качество их сна.Оказалось, что даже несмотря на тенденцию сострадательных людей ложиться спать поздно из-за беспокойства о различных обстоятельствах, они имеют лучшее качество сна. Результаты исследования показали, что чистосердечность и сострадание к другим людям могут быть связаны с уменьшением проблем со сном.Однако ученые отметили, что эффект сострадания на качество сна ослабляется при наличии депрессивных симптомов. Это указывает на то, что депрессия может играть роль посредника между высоким уровнем сострадания и проблемами со сном.Это исследование вписывается в предшествующие исследования, предполагающие, что способность контролировать эмоции, связанная с состраданием, может улучшить качество сна. Результаты также указывают на необходимость новых подходов для улучшения сна, исходя из этих связей между эмоциональным состоянием и сном.Итак, эти выводы подчеркивают, что добрые отношения к окружающим улучшают собственный сон и общее благополучие

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