Ученые: использования будильника наносит вред здоровью

Исследование, проведенное учеными из University of Virginia, обнаружило, что пробуждение по сигналу будильника может оказать негативное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы, сообщает сайт университета.Ученые провели эксперимент с участием 32 человек, которые просыпались естественным образом или с помощью будильника. С помощью умных часов было обнаружено, что пробуждение по сигналу вызывает резкое увеличение артериального давления.По словам ученых, такие резкие колебания давления могут увеличить риск возникновения серьезных состояний, таких как инфаркт и инсульт. Это связано с дополнительной нагрузкой на сердце из-за увеличенного потока крови. Особенно это влияет на людей, страдающих недостаточным количеством сна.Выводы этого исследования предупреждают о потенциальных опасностях пробуждения по будильнику, включая возможный риск гипертонии, инсульта и инфаркта. Ученые рекомендуют обратить внимание на регулярность и качество сна, чтобы снизить этот риск.

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