Ученые выявили диету, поддерживающую уровень сахара в крови у диабетиков

Исследование, проведенное учеными University of Gothenburg в Швеции, представило важные выводы о пользе умеренной низкоуглеводной диеты для взрослых, страдающих диабетом 1 типа (СД1).На протяжении 12 недель ученые проводили рандомизированное многоцентровое открытое перекрестное исследование с участием 69 человек, из которых 54 взрослых с диабетом 1 типа и начальным уровнем HbA1c ? 58 ммоль/моль (7,5%). Эти участники были рандомизированы для участия в исследовании. Вмешательства включали умеренную углеводную диету (30% против 50% общей энергии из углеводов) в течение четырех недель, с последующим периодом вымывания в четыре недели между курсами лечения.Результаты показали, что умеренная углеводная диета существенно влияет на контроль уровня глюкозы у взрослых с СД1. Средние уровни глюкозы снизились на 0,6 ммоль/л при соблюдении умеренной углеводной диеты по сравнению с традиционной диетой. Кроме того, время, проведенное с уровнем глюкозы в желаемом диапазоне, увеличилось на 4,7%, а время превышения нормы (>10 ммоль/л) снизилось на 5,9%.Исследование также показало, что участники, соблюдавшие умеренную углеводную диету, не испытывали повышенного риска гипогликемии или кетоацидоза. Серьезных нежелательных явлений, таких как тяжелая гипогликемия и кетоацидоз, не наблюдалось. Средний уровень кетонов в крови практически не различался между умеренной углеводной и традиционной диетой.Эти выводы подчеркивают потенциальные преимущества умеренной низкоуглеводной диеты для улучшения контроля уровня глюкозы у людей с диабетом 1 типа. Ученые отмечают, что это исследование может послужить основой для разработки более эффективных диетических стратегий для пациентов, страдающих СД1.Эксперты призывают к дальнейшим исследованиям и обширным клиническим испытаниям для более глубокого понимания и подтверждения этих результатов, а также для разработки персонализированных подходов к управлению диабетом 1 типа.

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