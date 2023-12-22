Гериатр Рунихина: клетчатка в пожилом возрасте улучшает защиту от многих возрастных недугов

По словам главного гериатра Москвы Надежды Рунихиной, употребление клетчатки пожилыми людьми способствует профилактике многих возрастных проблем со здоровьем.Гериатр Рунихина проинформировала о том, что в пожилом возрасте важно употреблять достаточно клетчатки. Специалистка пояснила, что благодаря клетчатке улучшается функционирование кишечной микробиоты, что в свою очередь позитивно влияет на иммунитет и мозговую активность. В результате снижаются риски нарушений, ведущих к развитию многих возрастных недугов.«Пищевые волокна и клетчатка способны снизить риски развития Альцгеймера, когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, в частности ожирения и сахарного диабета», - поделилась Надежда Рунихина .Эксперт отметила, что источником клетчатки, пищевых волокон являются растительные продукты. Таким образом, в рационе пожилых людей должны присутствовать овощи, фрукты, зелень, орехи. Содержащаяся в них клетчатка – пребиотик: она доходит до кишечника в непереваренном виде и становится пищей для «хороших» бактерий, делая их состав разнообразнее. На состояние кишечной микробиоты это влияет самым положительным образом и вместе с тем улучшает защиту от многих недугов«Пищевые волокна снижают всасывание холестерина, предупреждают развитие запоров, снижают воспаление и риск появления онкологических заболеваний», – констатировала эксперт.Рунихина добавила, что употребление продуктов с клетчаткой улучшает кровоснабжение, а в пожилом возрасте такое улучшение полезно для поддержания здоровья мозга, профилактики когнитивного упадка.Но важно помнить, что при имеющихся заболеваниях ЖКТ клетчатка к употреблению не показана. В их случае рацион следует оговаривать с врачом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки