От переливания молока до протухшей сметаны: как раньше лечили людей

Ученые изобретают новые препараты и методы лечения каждый год, и медицина развивается все стремительнее. При этом, например, около 124 лет назад люди лечили ревматоидный артрит, лежа в животе у кита.Переливание молокаВ конце XIX века считалось, что молоко — идеальный заменитель крови, а жирные вещества превращаются в белые кровяные тельца. Однако, несмотря на то, что несколько случаев этой процедуры были успешными, многие приводили к смерти. В одном случае от инъекции молока у пациента сразу же упал пульс, причем настолько, что его пришлось реанимировать с помощью комбинации морфия и виски. После операции пациент прожил всего десять дней.Китовый отельВ статье 1899 года рассказывается об отеле в Австралии, куда можно было отправиться на лечение ревматоидного артрита. При таком лечении, когда поблизости умирал кит, пациентов доставляли к нему на лодке. Затем кита разделывали и проделывали в его теле узкое отверстие. После этого пациент ложился в тушу кита примерно на два часа. Этот процесс якобы снимал боль и воспаление, и это, возможно, самое интересное: как сообщается, лечение было открыто пьяным человеком, который шатался по пляжу возле китобойной станции и, увидев вскрытого мертвого кита, залез головой в разлагающуюся жижу.КатценклавирКатценклавир — пожалуй, самый жестокий музыкальный инструмент, который предназначался для лечения пациентов. В катценклавире кошки должны были стоять в ряд с вытянутыми за спиной хвостами. Над ними была установлена клавиатура с заточенными гвоздями. От ударов кошки издавали звук. Фуга, сыгранная на этом инструменте, когда больной находился в таком положении, что не мог не видеть выражения лиц и игру этих животных, должна была вывести его из неподвижного состояния в сознание.Протухшая сметанаКнига доктора Томаса Джефферсона Риттера «Материнские средства: Более тысячи испытанных и проверенных средств от матерей США и Канады», опубликованная в 1910 году, содержит множество средств, которые признаны неэффективными. Например, у доктора Риттера есть интересное средство от обветренных рук: Положите сметану на тряпку, закопайте ее на ночь на улице, затем раскопайте ее и нанесите сметану на руки на следующий день.Порошок из человеческих труповВ XVI и XVII веках использование человеческих тел в медицинских препаратах стало как никогда популярным в Европе. Они появлялись в лекарствах от головной боли, эпилепсии и других болезней. Египетские гробницы и кладбища были разграблены ради тел. Если у вас был синяк или другой недуг, вы должны были приложить труп к коже или превратить его в порошок и проглотить с напитком. Такое «лекарство» использовали французский король Франциск I и Фрэнсис Бэкон.

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