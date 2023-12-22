Врач Русанова назвала простой действенный способ избежать переедания в Новый год
«Это настоящий пищевой "запой", как у алкоголиков, выйти из которого так же сложно», - поделилась медик .
Русанова назвала простой действенный способ избежать переедания в Новый год – это употребление пищи небольшими порциями и их тщательное пережевывание. Люди часто не замечают, что жуют недостаточно, торопятся, откусывают большие куски и проглатывают их плохо прожеванными. Врач уточнила, что при недостаточном пережевывании, сигналы о насыщении в организме начинают возникать когда человек успевает проглотить уже большое количество еды.
«Чем дольше мы пережевываем пищу, тем быстрее в мозг поступит сигнал о насыщении и это поможет не съесть больше, чем нужно нашему организму», - объяснила эксперт.
Также, добавила Русанова, от склонности к перееданию уберегает привычка есть только при ощущении голода, а не тогда «когда положено».
«Чувство голода – это когда начинает «подсасывать» в области желудка, появляется эмоциональный спад, становится сложно сосредоточиться», - сообщила специалистка.
При употреблении пищи наиболее правильно концентрироваться именно на этом. Врач порекомендовала не смотреть какие-то видео или телевизор во время еды, а также не пользоваться смартфоном. Отвлеченное внимание при приеме пищи ведет к тому, что человек неосознанно съедает больше.
«Визуальный контакт с едой может дать нам до 30 процентов чувства насыщения. Это называется психоэмоциональное насыщение» - констатировала нутрициолог.
Простой способ избежать переедания – пить воду. Употребление чистой воды без газа перед приемом пищи может помочь съесть меньше, а в целом – сбросить вес. Рекомендуется выпивать стакан-полтора воды небольшими глотками.
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