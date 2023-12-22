Врач Павлова предостерегла от позднего ужина из-за проблем с сердцем

Об этом рассказала эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова со ссылкой на исследователей. Последние выяснили, что ужин после девяти вечера повышает риск инсульта почти на треть.В частности, риски увеличивает именно позднее переваривание пищи. Именно оно "повышает уровень сахара в крови и кровяное давление, хотя вечером оно, наоборот, обычно снижается", отметила врач в своем Telegram-каналеРабота NutriNet-Sante, в которой участвовали свыше 103 тысяч человек (из которых 79% - женщины), показала, что у людей, которые принимали пищу в 21:00 и позже, риск инсульта был на 28% выше по сравнению с теми, кто завершал трапезу до 20:00."Особенно выраженной эта связь была у женщин", - сказала Павлова.Также подтвердилось мнение о том, что негативно сказывается на здоровье людей поздний завтрак. Имеет значение каждый час."Каждый час задержки первого приема пищи увеличивал вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%", - говорит эндокринолог.Важность регулярного питанияСобытия, занятия и даже работа иногда могут мешать есть раньше вечером, поэтому вместо этого вам приходится есть поздно вечером. Но исследования показывают, что это, возможно, не самый здоровый подход. Фактически, ужин позже вечером может способствовать увеличению веса, а также подготовить вас к потенциальным последствиям для здоровья, таким как более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета."Несколько приемов пищи, съеденных позже вечером, не окажут драматического эффекта, это больше зависит от того, что вы делаете регулярно. Наше тело ценит рутину, поэтому лучшая стратегия — начать ужинать раньше, когда это возможно, до тех пор, пока вы не сможете придерживаться этого режима каждый вечер", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Этот сдвиг также предполагает размышление о других приемах пищи. Например, некоторые люди переедают за ужином, потому что пропустили обед или слишком долго ждали после обеда, чтобы поужинать.Точного времени для каждого приема пищи не существует, но общее правило — завтракать в течение часа после пробуждения, затем через четыре-пять часов обедать, а через четыре-пять часов ужинать. Пономарева советует поэкспериментировать с этими временными интервалами, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас.Сосредоточьтесь на последовательностиПоследовательность в графике питания может принести множество преимуществ, добавляет Пономарева, например, возможность планировать свое питание — тактика, которая связывает с выбором более здоровой пищи.Это также может сократить количество частых выпасов, которые могут возникнуть, когда приемы пищи расположены слишком далеко друг от друга. Такой уровень перекусов может привести к увеличению калорий, но при этом оставить у вас чувство голода.«Еще одна стратегия, которая помогает добиться последовательности, — это записывать, когда вы едите, и отслеживать эффект, который это оказывает другими способами, например, уровнем энергии, сном и настроением», — говорит врач-диетолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки