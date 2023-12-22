Магний для улучшения сна
Одним из важнейших микроэлементов, позволяющих нормализовать режим сна, является магний. Поговорим о том, какое именно влияние оказывает этот микроэлемент на организм и чем опасен его дефицит.
Как магний влияет на сон
Для чего организму нужен магний?
Магний находится в каждой клетке организма и соединительных тканях, участвует во многих процессах – сокращении мышц, производстве энергии, нормализации работы нервной системы, поддержки оптимального уровня сахара в крови и регуляции режима сна. Магний позволяет клеткам выполнять их прямые функции. В сутки организму требуется 310-420 мг магния. Молодым женщинам – меньше, а пожилым людям – больше.
Дефицит этого микроэлемента может привести к различным неблагоприятным последствиям. Нехватка магния зачастую возникает по причине неправильного питания – употребления много сахара, мучных изделий, обработанных продуктов. Нормальному усвоению микроэлемента препятствует нехватка D витамина, длительный прием антибиотиков, вредные привычки, старение, а самое главное – постоянное недосыпание.
Почему нарушается сон и как магний помогает изменить ситуацию?
Снижение качества и продолжительности сна обычно происходит с возрастом или в связи с неправильным питанием. Многие страдают от бессонницы, что негативно отражается на их уровне жизни. Если человек плохо спит в течении одной недели, у него:
изменяются системы рецепторов нейротрансмиттеров, управляющие кортизолом и серотонином;
происходят нейрохимические изменения в мозге;
возникают депрессивные симптомы.
Поддержку здорового сна обеспечивают специальные добавки магния, благодаря которым в первой половине дня стабилизируется уровень кортизола – гормона стресса. Высокий уровень кортизола, а также интенсивные физические и эмоциональные нагрузки приводят к тому, что вечером сложно уснуть, а утром – проснуться. Поэтому первым шагом к нормализации режима сна является нормализация уровня гормона кортизола. Также в результате многочисленных исследований выявлено, что добавки магния обеспечивают поддержку оптимального уровня мелатонина – гормона, положительно влияющего на режим сна.
Ускорить процесс засыпания можно с помощью диеты, в частности, включения в рацион продуктов, содержащих магний. Этим микроэлементом богаты:
цельные зерна;
бобовые;
листовые овощи;
семена и орехи.
Важно повышать уровень магния в организме, поскольку микроэлемент способен усилить действие гормонов, необходимых для здорового сна, а также гормонов, помогающих справляться с психологическими стрессами. Следите за своим здоровьем, питайтесь правильно и больше времени проводите на свежем воздухе, тогда вам удастся нормализовать сон.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий