Врач Андреева объяснила связь звона в ушах с аневризмой и другими опасными состояниями

Врач-невролог Диана Андреева: в некоторых случаях звон в ушах – это признак опасных нарушений.Врач Андреева рассказала, почему может возникать тиннитус – звон в ушах без какого-либо шумового источника в окружающей среде. По словам медика, чаще всего его появлению способствуют патологии, затрагивающие органы и ткани в системе слуха.«Наиболее частая причина – заболевания наружного, среднего и внутреннего уха», - поделилась невролог с «Газетой.Ru».В основной своей массе случаи тиннитуса не представляют серьезной угрозы для здоровья и жизни человека. В то же время это снижает качество жизни, вызывает психологическое напряжение, способствует бессоннице и неврозу. Врач отметила, что эмоциональные переживания и стресс могут стать отдельной причиной появления навязчивых звуков в ушах.Опасные причины. Иногда звон в ушах возникает как симптом серьезных или даже опасных нарушений, состояний. В частности, он может указывать на анемию, вызванную дефицитом витамина В12, или на проблемы с щитовидной железой и сердцем.«К возникновению звона в ушах могут привести заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем».Андреева добавила, что шум в ушах может принимать форму пульсации. Врач объяснила связь такого пульсирующего звона в ушах с аневризмой и другими опасными состояниями«Причиной пульсирующего шума могут быть: аневризмы; артерио-венозные мальформации; тромбозы венозных синусов; перилимфатическая фистула; внутричерепная гипертензия».Если шум не имеет пульсационного характера, он может возникать в связи с опухолями мозга, невриномой слухового нерва, инфарктом в стволе головного мозга. Андреева подчеркнула, что если звон в ушах становится стойким или часто возникает, то игнорировать его не стоит. Нужно посетить лор-врача и выполнить необходимое обследование, чтобы установить причину. На практике многие люди живут с тиннитусом годами.

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