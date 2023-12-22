Нарколог Поликарпов заявил, что привычка опохмеляться приводит к зависимости

Привычка опохмеляться вредит организму и может привести к формированию алкогольной зависимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов.«Если человек уверен, что после того, как он опохмелиться, ему станет лучше, то это его субъективные ощущения. Организму после употребления большого количества алкоголя может помочь очиститься и восстановиться только вода, отдых или специальные капельницы», — рассказал Поликарпов.По словам врача, после употребления большого количества алкоголя человек испытывает тошноту, слабость, начинается головная боль.«Все это — симптомы интоксикации, ведь алкоголь является ядом. Таким неприятным образом происходит необходимое очищение организма от продуктов распада алкоголя», — объяснил Поликарпов. «Возможно, что субъективно человек почувствует себя лучше, но это говорит не о том, что восстановилась правильная работа сердца и сосудов, печени, а о том, что формируется уже психологическая зависимость», — предупредил нарколог.По словам врача, этот опасный миф вредит и здоровью человека. Дополнительная порция алкоголя не упростит задачу детоксикации.Нужно пить чистую воду и лежать. Если состояние ухудшается, то лучше вызвать специалистов наркологической клиники, которые сделают капельницу для очищения и восстановления организма, — посоветовал Поликарпов."Такие факторы, как генетика, возраст, пол и вес или даже то, что вы ели в тот день, могут повлиять на то, как человек реагирует на алкоголь и возникает ли у него похмелье. Похмелье относится к симптомам – как физическим, так и психическим – которые возникают примерно через десять часов после того, как концентрация алкоголя в крови достигает пика", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Алкоголь оказывает широкий спектр воздействия на организм, многие из которых способствуют возникновению симптомов похмелья.Как найти облегчениеВремя, как правило, лучшее лекарство от похмелья.Андреева дала советы помогут снизить остроту:Пейте воды. Сколько воды нужно выпить при похмелье, обычно зависит от того, сколько вы выпили накануне вечером. Как правило, наполняйте большую бутылку водой и делайте глоток каждые пару минут. Продолжайте пить в равномерном темпе весь день и в следующий. Вы также можете попробовать пить сок, спортивный напиток или травяной чай.Есть что-то. Продукты, содержащие углеводы, могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и облегчить расстройство желудка. Начинайте медленно. Если вас тошнит, выберите что-нибудь простое, например банан, тост или крекеры.Пополните электролиты. Жидкости, богатые натрием, могут помочь сбалансировать уровень электролитов, устраняя такие симптомы, как головные боли и головокружение. Попробуйте выпить суп-бульон, чтобы пополнить уровень натрия.При необходимости примите обезболивающее. При сильных головных болях поможет безрецептурный противовоспалительный препарат.Возвращайся в постель. Симптомы похмелья часто ухудшаются из-за недостатка сна. Если можете, постарайтесь поспать подольше или вздремнуть позже в тот же день. Если вы отдохнете еще пару часов, вы можете обнаружить, что ваши симптомы исчезнут.

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