Диетолог Богден назвала 5 способов снизить вред от алкоголя для женщин
Алкоголь на всех действует по-разному. Здесь причина и в генетике, ведь у одних людей ферментов для переработки алкоголя больше, а значит, пьянеют они не так сильно. Виноваты и пол, возраст, состояние здоровья.
Женщины могут пьянеть быстрее из-за менструации или приема противозачаточных средств. Поэтому пить надо осторожнее, особенно если находишься в компании малознакомых людей. По рекомендации врачей, идеально и вовсе отказаться от употребления алкоголя. Ведь даже одна доза спиртного — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска.
Но если в праздники от бокала вина или шампанского вы отказаться никак не можете, то есть способы снизить пагубное воздействие алкоголя на организм.
1. Пейте воду
«Перед тем как выпить, начните вечеринку с большого стакана воды с лимоном, — советуют медики для портала The every girl. — Так вы справитесь с обезвоживанием, которое вызывает алкоголь, а заодно и выпьете меньше спиртного».
Повторите процедуру со стаканом лимонной воды еще минимум дважды в течение ночи, при условии, что у вас в порядке желудочно-кишечный тракт.
«Есть старый, но рабочий трюк: после каждой порции алкоголя пить стакан воды. Это даст естественной системе детоксикации организма достаточно времени, чтобы справиться с алкоголем», — говорит врач-диетолог Кайлин Богден.
2. Налегайте на белковую пищу
Не забывайте закусывать — как перед вечеринкой, так и во время.
«Обязательно съешьте богатую белком пищу, перед тем как сделать первый глоток спиртного или хотя бы вместе с напитком, — советует врач. — Это замедляет процесс всасывания алкоголя, а значит, мы меньше пьянеем».
В день, когда пройдет праздник, нужно хорошо и сбалансированно позавтракать и не пропускать обед и перекусы.
3. Откажитесь от сладкий коктейлей
Алкогольные коктейли с добавлением сладких напитков, газировки или сливок называют «тихими убийцами». Во-первых, они очень калорийны и содержат много сахара. Во-вторых, выбирая сладкие спиртные напитки, мы не замечаем, как пьянеем.
Поэтому, если уж собрались пить, то пейте сухое вино. Кстати, его и даже шампанское неплохо разбавлять водой (простой или минеральной). Это также может уберечь от последствий и спасти от обезвоживания.
4. Не стесняйтесь говорить «нет»
Уходить с вечеринки нужно вовремя. Врачи советуют перестать пить алкоголь за три часа до сна, иначе, плохой сон и тяжелое утро вам обеспечено.
Предложение выпить от друзей и родственников порой поступает слишком часто. Поэтому не стесняйтесь отказываться от очередной порции алкоголя. На предложение «Давай выпьем» можно вежливо и с улыбкой ответить что-нибудь вроде: «Спасибо, но на сегодня я уже все».
5. Держите уголь наготове
«В своей практике я рекомендую после алкоголя выпить комплекс витаминов B, запить напитком, богатым электролитами, и принять одну порцию активированного угля», — советует диетолог Богден.
По словам врача, это поможет организму переработать алкоголь. Однако, прежде чем добавлять указанные добавки в свой рацион, нужно проконсультироваться с врачом. Кроме того, если выпито слишком много, даже эти способы не гарантируют утро без похмелья.
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