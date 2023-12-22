Диетолог Богден назвала 5 способов снизить вред от алкоголя для женщин

Когда речь идет о вечеринке с алкоголем, так просто перешагнуть тонкую грань от веселой и игривой до шальной императрицы, которую уже поджидает тяжелое похмелье на следующее утро! Вот 5 советов для женщин, как пить без вреда для здоровья.

Алкоголь на всех действует по-разному. Здесь причина и в генетике, ведь у одних людей ферментов для переработки алкоголя больше, а значит, пьянеют они не так сильно. Виноваты и пол, возраст, состояние здоровья.

Женщины могут пьянеть быстрее из-за менструации или приема противозачаточных средств. Поэтому пить надо осторожнее, особенно если находишься в компании малознакомых людей. По рекомендации врачей, идеально и вовсе отказаться от употребления алкоголя. Ведь даже одна доза спиртного — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска.

Но если в праздники от бокала вина или шампанского вы отказаться никак не можете, то есть способы снизить пагубное воздействие алкоголя на организм.

1. Пейте воду

«Перед тем как выпить, начните вечеринку с большого стакана воды с лимоном, — советуют медики для портала The every girl. — Так вы справитесь с обезвоживанием, которое вызывает алкоголь, а заодно и выпьете меньше спиртного».

Повторите процедуру со стаканом лимонной воды еще минимум дважды в течение ночи, при условии, что у вас в порядке желудочно-кишечный тракт.

«Есть старый, но рабочий трюк: после каждой порции алкоголя пить стакан воды. Это даст естественной системе детоксикации организма достаточно времени, чтобы справиться с алкоголем», — говорит врач-диетолог Кайлин Богден.

2. Налегайте на белковую пищу

Не забывайте закусывать — как перед вечеринкой, так и во время.

«Обязательно съешьте богатую белком пищу, перед тем как сделать первый глоток спиртного или хотя бы вместе с напитком, — советует врач. — Это замедляет процесс всасывания алкоголя, а значит, мы меньше пьянеем».

В день, когда пройдет праздник, нужно хорошо и сбалансированно позавтракать и не пропускать обед и перекусы.

3. Откажитесь от сладкий коктейлей

Алкогольные коктейли с добавлением сладких напитков, газировки или сливок называют «тихими убийцами». Во-первых, они очень калорийны и содержат много сахара. Во-вторых, выбирая сладкие спиртные напитки, мы не замечаем, как пьянеем.

Поэтому, если уж собрались пить, то пейте сухое вино. Кстати, его и даже шампанское неплохо разбавлять водой (простой или минеральной). Это также может уберечь от последствий и спасти от обезвоживания.

4. Не стесняйтесь говорить «нет»

Уходить с вечеринки нужно вовремя. Врачи советуют перестать пить алкоголь за три часа до сна, иначе, плохой сон и тяжелое утро вам обеспечено.

Предложение выпить от друзей и родственников порой поступает слишком часто. Поэтому не стесняйтесь отказываться от очередной порции алкоголя. На предложение «Давай выпьем» можно вежливо и с улыбкой ответить что-нибудь вроде: «Спасибо, но на сегодня я уже все».

5. Держите уголь наготове

«В своей практике я рекомендую после алкоголя выпить комплекс витаминов B, запить напитком, богатым электролитами, и принять одну порцию активированного угля», — советует диетолог Богден.

По словам врача, это поможет организму переработать алкоголь. Однако, прежде чем добавлять указанные добавки в свой рацион, нужно проконсультироваться с врачом. Кроме того, если выпито слишком много, даже эти способы не гарантируют утро без похмелья.

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