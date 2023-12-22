Кардиолог Кореневич: «беспричинное» ухудшение состояния может вызываться скрытым стрессом

По словам кардиолога Анны Кореневич, когда состояние человека ухудшается резко и на первый взгляд беспричинно, его предпосылкой на самом деле часто оказывается стресс.Кардиолог Кореневич рассказала, что «беспричинное» ухудшение состояния может вызываться скрытым стрессом. Врач отметила, что высокий уровень стресса у человека как правило является результатом накопительного процесса. Растущее напряжение и переживания, которые замалчиваются или скрываются за состоянием видимого благополучия, могут разрушительно воздействовать на организм.«Вы не можете знать, что происходит в душе у того или иного человека. Стресс показывать не принято. Зачастую и сам человек не замечает у себя этого состояния. Более того, если он находится в стрессе длительное время, то наступает привыкание», - высказалась Анна Кореневич на своем канале в YouTube.Врач добавила, что в какой-то момент накопившийся стресс может спровоцировать «поломку» организма – например, могут возникать сердечно-сосудистые нарушения вплоть до очень тяжелых. Все эти проблемы могут казаться окружающим неожиданными и внезапными, беспричинными ухудшениями состояния.Кореневич добавила, что стресс ассоциируется c повышенным уровнем кортизола в крови, что провоцирует спазмы и ломкость сосудов. Это, в свою очередь, способствует увеличению концентрации «плохого» холестерина и сахара в крови, а также делает ее более вязкой. Такие изменения нередко ведут к тромбозу и гипертонии – патологиям, которые долгое время развиваются скрытно и могут внезапно проявляться уже тяжелыми симптомами.Одна из особенностей стрессового состояния – повышенная тяга к сладкому, углеводной пище. Анна Кореневич констатировала, что опасные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы развиваются значительно быстрее, когда употребляется большое количество еды с высоким гликемическим индексом.«Атеросклероз напрямую связан не с употребление жиров, а с употреблением углеводов. Каждая конфета организму вредна. И дело тут не только в лишнем весе, но и в атеросклерозе и проблеме с сосудами», - предупредила врач-кардиолог.Симптомы стресса. Возникает снижение тонуса, ощущается вялость, ухудшаются концентрация и мотивация, появляется напряжение в шее или необоснованное учащенное сердцебиение.Что усиливает состояние стресса:Употребляемый кофеин;Вредные привычки: употребление алкоголя, нездоровой пищи или бесконтрольный прием лекарств;Злоупотребление углеводами;Недостаток воды;Недостаток железа и витамина B12.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки