Врач Хисамов рассказал о первой помощи при ожоге от взрыва петарды

Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артём Хисамов рассказал, что в случае незапланированного взрыва пиротехнических изделий чаще всего страдают глаза и кисти рук.«Первая помощь при ожогах — устранить источник воздействия, охладить чистой водой, обмотать влажной тканью. Не нужно протирать льдом или запихивать в сугроб повреждённые конечности», — посоветовал специалист в ходе беседы в пресс-центре НСН.Хисамов также рекомендовал принять обезболивающее, а затем обратиться за медицинской помощью — в «скорую» или травматологический пункт.

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