Эндокринолог Хохунов назвал 8 трюков, как сделать традиционный новогодний стол менее вредным

К сожалению, классические новогодние блюда особой пользой не отличаются. Как сделать их менее вредными, узнали у эндокринолога.Из года в год 31 декабря мы совершаем одни и те же ошибки, а потом страдаем от расстройства желудка, высокого давления и больной головы. Как избежать этих неприятных последствий и при этом не ограничивать себя в новогодних угощениях, рассказывает эндокринолог Олег Хохунов.Заведующий отделением эндокринологии СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», врач высшей квалификационной категории«Сразу скажу, сделать традиционный новогодний стол полезным не получится. Тем более что в праздники всем хочется побольше съесть и побольше выпить. Но приготовить менее вредный и в то же время вкусный ужин можно», — уверен врач.Замените ингредиенты«В салате оливье традиционную вареную колбасу замените диетическими сортами мяса, например грудкой курицы, индейкой, телятиной или говядиной. Вместо соленых огурцов порежьте свежие. А заправляйте салат не майонезом, а сметаной 10-15% жирности. Оливье по такому рецепту будет по-прежнему вкусным и при этом более легким для пищеварения», — советует Олег Хохунов.Делать бутерброды эксперт рекомендует не из белого хлеба или батона, а из хлеба с отрубями или из ржаной мукой. Кроме того, можно заменить хлеб на хлебцы.«В таких бутербродах меньше калорий. Кроме того, отруби в составе хлеба лучше абсорбируют алкогольные токсины», — говорит эндокринолог.Откажитесь от «классики»А вот сделать селедку под шубой более полезной уже никак не получится — такая уж рецептура. Поэтому просто ешьте ее поменьше или вообще не готовьте, тем более что есть множество более полезных салатов без майонеза.«Например, салат из свежих овощей, зелени и креветок, заправленный оливковым маслом. Такое блюдо более диетическое, менее жирное и при этом вкусное», — говорит врач.А вот в классическом холодце вреда нет. Главное — готовить блюдо из нежирных сортов мяса.Запекайте не на противне, а на решетке«Откажитесь от блюд, жаренных в масле на сковородке. Лучше тушите или запекайте в духовке, — советует Олег Хохунов. — Только запекайте на решетке, чтобы весь жир стекал вниз на поддон. Можно налить в поддон немного воды, чтобы мясо не было сухим».Не готовьте свинину, курицу и уткуТрадиционное, но очень вредное новогоднее блюдо — мясо по-капитански. Тут и жирная свинина, и майонез. И здесь тоже лучше отойти от классики.«Вместо свинины лучше запечь в духовке телятину в луково-брусничным соусе. Вместо курицы и утки приготовьте индейку, она более диетическая. А утка вообще считается очень жирным мясом, — говорит врач. — Очень диетическое мясо кролика. Так что между поросенком и кроликом выбирайте второе. Кроме того, можно предложить гостям рыбу нежирных сортов».Не смешивайтеИзвечный вопрос: шампанское или водка?«Лучше сухое вино, оно менее вредное из всех алкогольных напитков. Если, конечно, негазированное и натуральное», — говорит наш эксперт.Впрочем, вряд ли человек, который привык пить в праздники водку, после наших советов перейдет на вино. Поэтому главное правило — не смешивать алкоголь.«Особенно водку с шампанским! Газы в шампанском ускоряют всасывание алкоголя, что ускорит опьянение и может привести к последующим неприятностям. Выберите один напиток и употребляйте его в течение праздника», — советует Олег Хохунов.Вспомните главную цель Нового года: мы собираемся не для того, чтобы наесться или напиться и рухнуть на диван, а чтобы провести время с родными и близкими, пообщаться.«По данным ВОЗ, допустимая суточная доза алкоголя мужчины — 30 граммов чистого этанола, для женщин — 20 граммов. Получается, что за вечер лучше ограничиться двумя бокалами вина или шампанского или выпить 70-80 мл крепкого алкоголя», — говорит врач.Хотя многие на этом не останавливаются, поэтому главное правило — как следует закусывать.«Пить на голодный желудок нельзя. Можно дополнительно запивать неконцентрированным свежевыжатым соком или морсом. Главное, не газированными напитками», — предупреждает эндокринолог.Не голодайте 31 декабряДень голодать, чтобы ночью съесть побольше, — знаем, практикуем!«Многие так делают, чтобы не набрать вес, но этот фокус не работает, — говорит Олег Хохунов. — 31 декабря должен быть полноценный завтрак. Возможно, чуть более легкие обед и ужин, но пропускать приемы пищи, голодать — нельзя».Иначе, сев за новогодний стол с сильным чувством голода, можно легко переесть и быстро опьянеть.«Начинать пить точно нужно не на голодный желудок. Съешьте перед ужином какие-то фрукты, овощи, чтобы было некое чувство насыщения. Можно перекусить перед застольем бутербродом с маслом. Масло хорошо обволакивает желудок и препятствует быстрому всасыванию алкоголя», — говорит врач.Налегайте на фрукты и овощи за ужином«Можно принять пару таблеток ферментов во время ужина, чтобы облегчить пищеварение, — советует эндокринолог. — Ешьте больше фруктов во время застолья. Мандарины, ананасы, манго, яблоки — эти фрукты богаты антиоксидантами. Кроме того, они содержат много клетчатки, благодаря чему стимулируют пищеварение».Кстати, если все время тянет что-то пожевать, выручат палочки моркови, сельдерея и перца с легким сметанным соусом.Не доедайте салаты 1 января«Только не готовьте по десять видов салатов, — говорит наш эксперт. — Пусть будет 1-2 и в том количестве, которое вы и ваши гости сможете съесть в новогоднюю ночь. И время сэкономите, и полезнее будет. А вот доедать салаты на следующий день не стоит, их нужно есть свежими».Завтрак 1 января после плотного ужина накануне должен быть легким.«В идеале — позавтракать молоком с хлопьями или с отрубями. Такой завтрак запустит пищеварение, — советует врач. — А вот обедаем и ужинаем уже как обычно. Первый день года вообще лучше не посвящать доеданию праздничного ужина, а устроить легкую физическую нагрузку — погулять, покататься на санках. Только ни в коем случае не нужно пить алкоголь: это нарушит координацию и может привести к травмам. Поэтому веселимся на трезвую голову».

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