Резать, не дожидаясь перитонита: 4 способа понять, что боль в животе — аппендицит

Впереди новогодние праздники, многочисленные гости и застолья, поэтому появление неприятных ощущений и даже боли в животе в такой период — не редкость. Однако не стоит списывать любую боль на переедание или несварение.Причин, по которым может болеть живот, на самом деле существует много. И они не всегда связаны с тем, что вы съели что-то не то или просто объелись. Одна из самых опасных, к примеру, — аппендицит, или воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Об этом стоит особенно помнить, если вы собираетесь праздники проводить за городом, вдали от больниц.Сразу заподозрить аппендицит, а значит вовремя сделать операцию, не дожидаясь перитонита, достаточно трудно. По симптомам он может быть похож на кишечную колику, обострившийся панкреатит, холецистит, язву желудка или двенадцатиперстной кишки, воспаление мочевого пузыря, почек, придатков. Для более точной диагностики боли в животе потребуется срочная госпитализация. По словам врачей, самолечение в этом случае может обернуться серьезными проблемами. Например, прикладывание грелки врачи категорически запрещают — при аппендиците это может вызвать разрыв аппендикса и перитонит. Нельзя также до осмотра врача принимать обезболивающие препараты — это может смазать клиническую картину болезни и затруднить постановку правильного диагноза.Как распознать аппендицитКак рассказал Юрий Иванов, заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, при воспалении аппендикса боль в животе возникает всегда внезапно. Многие представляют себе приступ аппендицита как резкую боль в животе, но на самом деле обычно ее не бывает — вот почему люди часто обращаются к врачу поздно. По словам хирурга, интенсивность боли может сразу быть достаточно сильной, а может нарастать постепенно. Однако облегчение состояния в этом случае — лишь ловушка. Через некоторое время боль снова вернется, но уже с риском опасного перитонита (гнойное воспаление брюшины) и вероятностью более тяжелой полостной операции.«Единственный эффективный метод лечения аппендицита на сегодня — это аппендэктомия, удаление червеобразного отростка. На поздней стадии воспаления операция проводится экстренно — уже через 2-4 часа после госпитализации. При начальном развитии болезни, когда жизни пациента ничего не угрожает, врач может предложить оперативное вмешательство с помощью лапароскопической методики, позволяющей удалить аппендикс через 3 небольших прокола на передней брюшной стенки. Это значительно ускоряет процесс восстановления и реабилитации. Уже через несколько дней пациент может вернуться к обычной жизни», — рассказал Юрий Иванов.По словам врача, распознать аппендицит помогает знание места его расположения в брюшной полости. Обычно он находится посередине условной линии, соединяющей пупочное кольцо и гребень правой подвздошной кости — при воспалении очаг боли находится именно там. Однако бывает и по-другому. К примеру, аппендикс может быть смещен к области подреберья справа — тогда неприятные ощущения будут в районе печени, в правом подреберье. При его опущении в направлении таза женщины могут принять приступ аппендицита за воспаление придатков. Если же отросток находится позади слепой кишки, он может вызывать боль в пояснице, отдающую в правую ногу или пах.Аппендициту также могут сопутствовать следующие симптомы:незначительное повышение температуры до 37,2-37,7? C,слабость,плохой аппетит,тошнота и рвота — спустя некоторое время, возможно однократная,диарея,появление налета на языке.Кстати, как ранее рассказывала врач-терапевт, академик РАН Оксана Драпкина, симптом острого аппендицита — боль в верхней части живота (недалеко от пупка), постепенно перемещающаяся в правую нижнюю сторону живота (симптом Кохера — Волковича). А, по словам врача-хирурга Мариинской больницы Акмырата Каррыбаева, у аппендицита есть четкая сезонная закономерность — летом приступы случаются чаще, чем зимой.4 способа самодиагностикиКак же все-таки быстро отличить аппендицит от других причин боли в животе? Профессор Иванов назвал 5 способов самодиагностики, которые позволяют это сделать с большей точностью, чтобы не отлеживаться дома в надежде что само пройдет. Аппендицит сам собой не пройдет.Слегка постучите подушечкой согнутого указательного пальца в районе правой подвздошной области. При аппендиците это вызывает боль. Для сравнения повторите прием с левой стороны, в этом случае болезненности не будет.Попробуйте покашлять. При аппендиците также боль в правом боку может усилиться.Слегка надавите ладонью на болезненную область. Как правило, при аппендиците это вызывает облегчение, но при резком поднятии ладони боль возвращается.Лягте на правый бок в позе «зародыша», прижимая ноги к животу. При остром воспалении в аппендиксе неприятные ощущения ослабнут, но резко усилятся при повороте на левый бок и выпрямлении ног.Любой из перечисленных признаков — это повод для звонка в скорую. Приехавшие по вызову врачи помогут точнее разобраться с причиной боли и при необходимости направят в больницу.

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