Врачи: на первом месте среди самых вредных продуктов – покупные соусы и заправки

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева посоветовала россиянам исключить из своего рациона продукты, насыщенные трансжирами, консервантами и другими вредными добавками.Врач Лебедева сообщила, что некоторые продукты не должны употребляться в пищу, если для человека важно поддерживать хорошую физическую форму и крепкое здоровье. По словам медика, первое место среди самых вредных продуктов занимают покупные соусы и заправки. Любителям майонеза и кетчупа, считает эксперт, следует готовить их самостоятельно из натуральных ингредиентов. Магазинные соусы могут содержать в свое составе потенциально опасные для организма компоненты – трансжиры, сахар или подсластители, соль, усилители вкуса, консерванты, стабилизаторов. Даже если использовать их в количестве нескольких ложек для заправки салатов, организм все равно может ощутить их вредное воздействие, ведь ему придется расщеплять и перерабатывать щедрые дозы всевозможных пищевых добавок.Также Лебедева назвала другие продукты, которых нужно избегать в повседневном рационе:Изделия из переработанного мяса – колбасы и сосиски;Продукты, насыщенные добавленным сахаром;Молочные продукты с высокой жирностью;Алкоголь.«Такая еда негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, замедляет метаболизм, приводит к отекам и лишнему весу», - предупредила врач.Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян поддержал мнение о вреде употребления готовых промышленных соусов. Врач высказался о том, что из добавление в овощные блюда фактически уничтожает пользу, которую они приносят организму.«Мы часто используем различные заправки, которые содержат в себе химические добавки, сахар, растительное масло и трансжиры», - констатировал он.Также Марк Гадзиян порекомендовал взрослым россиянам внимательнее следить за количеством соли и сахара в своей еде. Злоупотребление ими специалист отнес к числу самых вредных и разрушительных для организма привычек.

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