Нарколог Клименко: алкоголь повышает риск развития рака груди, врач Андреева рассказала о воздействии на сердце, мозг

Употребление алкоголя повышает риск развития онкологических заболеваний, предупредила директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, профессор Татьяна Клименко.Ее мнение опубликовано на официальной странице Минздрава России.Клименко заявила, что спиртные напитки наряду с курением и неправильным питанием вызывают угрожающие жизни заболевания — сердечно-сосудистые патологии, респираторные и онкологические болезни, а также нарушения пищеварительной системы.«Когда алкоголь всасывается в кровь, он попадает в каждую клеточку организма и в каждую систему. В первую очередь поражаются печень, поджелудочная железа, мочевыводящая система и головной мозг. Далее сердце и остальные органы», — сказала нарколог.Помимо этого, врач указала, что последние исследования доказали прямую связь между развитием рака молочной железы и употреблением спиртных напитков.Одна стандартная порция содержит 10 граммов чистого алкоголя, который содержится (приблизительно):285 мл крепкого пива или сидра375 мл пива средней крепости425мл светлого пива100мл вина1 глоток (30 мл) спиртных напитковНи один уровень потребления алкоголя не может считаться безопасным.Но некоторым людям нужно быть более осторожными. Вы подвергаетесь большему риску вреда от алкоголя, если вы:в возрасте до 18 летстарше 65 летприем других лекарств или препаратовучастие в рискованной деятельности, такой как вождение автомобиля или работа с механизмамиВо время беременности и кормления грудью ни один уровень употребления алкоголя не считается безопасным для ребенка."Злоупотребление алкоголем может подвергнуть вас риску кратковременной травмы или заболевания. Негативные побочные эффекты алкоголя также могут накапливаться, нанося вред вашему здоровью на протяжении всей жизни", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.В краткосрочной перспективе употребление слишком большого количества алкоголя может вызвать побочные эффекты:головокружениеотсутствие сужденияпотеря координациипотеря памятирвотаслучайная травма (себе или другим)попасть в дорожно-транспортное происшествиеумышленное причинение вреда себе или другималкогольное отравление (которое может быть смертельным)усталость (утомление)головные болипохмельеКаковы долгосрочные последствия употребления алкоголя для здоровья?Побочные эффекты алкоголя включают зависимость и привыкание, особенно у людей, страдающих депрессией или тревогой.Регулярное употребление алкоголя в больших количествах также может привести к нездоровому увеличению веса. Даже употребление небольшого количества алкоголя увеличивает риск развития рака."Негативное воздействие алкоголя может повлиять на ваш организм в долгосрочной перспективе. Есть несколько способов, которыми регулярное употребление алкоголя может повлиять на ваше физическое здоровье".Мозг. Чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на вашу концентрацию, суждение, настроение и память. Это увеличивает риск возникновения инсульта и развития деменции.Сердце. Злоупотребление алкоголем повышает кровяное давление и может привести к повреждению сердца и сердечным приступам.Печень. Употребление 3-4 стандартных напитков в день увеличивает риск развития рака печени. Длительное употребление алкоголя также повышает риск цирроза печени (рубцевания).Желудок. Употребление даже 1-2 стандартных напитков в день увеличивает риск развития рака желудка и кишечника, а также язвы желудка.Фертильность. Регулярное употребление алкоголя снижает уровень тестостерона у мужчин, количество сперматозоидов и фертильность. У женщин чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на менструацию.Фертильность. Регулярное употребление алкоголя снижает уровень тестостерона у мужчин, количество сперматозоидов и фертильность. У женщин чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на менструацию.Фертильность. Регулярное употребление алкоголя снижает уровень тестостерона у мужчин, количество сперматозоидов и фертильность. У женщин чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на менструацию.

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