Ученые обнаружили сыр, эффективно уменьшающий уровень холестерина в крови

Недавнее исследование, опубликованное в журнале British Medical Journal Nutrition Prevention & Health, обнаружило, что определенный вид сыра, отличающийся регулярными дырками, не ведет к повышению уровня холестерина, что характерно для многих других сортов молочной продукции.Согласно Daily Express, это исследование фокусировалось на Jarlsberg – мягком сыре с легким ореховым вкусом, изготовленном из коровьего молока и происходящем из Восточной Норвегии. Исследователи первоначально планировали изучить влияние этого сыра на здоровье костей, но также обнаружили неожиданные положительные эффекты на уровень холестерина.Исследование включало 66 здоровых женщин среднего возраста 33 лет и средним индексом массы тела, считаемым "нормальным". Участницы исследования употребляли ежедневно порцию Jarlsberg в 57 граммов или порцию Camembert в 50 граммов в течение шести недель. По истечении этого периода группа употребляющая Camembert переключилась на Jarlsberg еще на шесть недель.Раз в шесть недель исследователи брали кровь для проверки ключевых белков, витамина K, остеокальцина и пептида (PINP), отвечающих за обмен веществ в костях.Результаты исследования показали, что уровни общего холестерина и "плохого" холестерина "значительно" снизились у группы, потребляющей Jarlsberg. Уровни гликированного гемоглобина также "значительно" снизились у участников группы, перешедшей с Camembert на Jarlsberg.Однако группа, употреблявшая Camembert, не получила таких же результатов до перехода на Jarlsberg.Это открытие может быть важным для людей, следящих за уровнем холестерина и здоровьем сердца, поскольку Jarlsberg сыр может представлять собой более благоприятный выбор по сравнению с некоторыми другими видами сыра, не оказывая отрицательного влияния на уровень холестерина.Подобные исследования могут открыть двери для более детального изучения влияния питания на здоровье сердца и дать новые рекомендации для тех, кто страдает от проблем с холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки