Врач Лепилова: рыба снижает риск возникновения болезни Альцгеймера

Постоянное употребление рыбы и икры может существенно снизить риск заболевания многими опасными болезнями, таким мнением с корреспондентом поделилась терапевт Полина Лепилова."Регулярное употребление качественной рыбы и икры снижает риск возникновения болезни Альцгеймера, ожирения, депрессии, астмы. Эти продукты можно включить в рацион детей и беременных женщин", - заявила собеседница издания.Она добавила, что оба этих продукта обладают высоким содержанием омега-3, который важен для сердца, мозга, здоровья глаз.Врач-нутрициолог Игорь Строков согласен с коллегой и рассказал , почему рыба такая полезная."Рыба – это высококачественный нежирный белок. Рыба богата жирными кислотами омега-3 и витаминами, такими как D и B2 (рибофлавин). Рыба богата кальцием и фосфором и является отличным источником минералов, таких как железо, цинк, йод, магний и калий".В рыбе содержатся две жирные кислоты омега-3: ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота). Наш организм не производит жирные кислоты омега-3, поэтому мы должны получать их с пищей. Жирные кислоты омега-3 содержатся во всех видах рыбы, но особенно много их в жирной рыбе.Хороший выбор — лосось, форель, сардины, сельдь, консервированная скумбрия, консервированный легкий тунец.Жирные кислоты Омега-3:Помогите сохранить здоровое сердце, снизив артериальное давление и уменьшив риск внезапной смерти, сердечного приступа, нарушений сердечного ритма и инсультов.Помогите здоровой функции мозга и развитию зрения и нервов ребенка во время беременности.Может снизить риск депрессии, СДВГ, болезни Альцгеймера, деменции и диабета.Может предотвратить воспаление и снизить риск артрита.Сколько рыбы мне следует есть?Врачи и органы здравоохранения рекомендует рыбу как часть здорового питания для большинства людей. Но людям в некоторых группах следует ограничить количество рыбы, которую они едят.Большинству взрослых следует съедать две порции рыбы, богатой омега-3, в неделю. Размер порции составляет 120 граммов или размером с колоду карт.Если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью, не ешьте рыбу, в которой обычно много ртути. Сюда входят акула, рыба-меч, королевская макрель и кафельная рыба. Ограничьте количество другой рыбы, которую вы едите, до:Всего не более 340 граммов рыбы и морепродуктов в неделю.Не более 120 граммов тунца в неделю."Чтобы получить максимальную пользу для здоровья от употребления рыбы, обратите внимание на то, как она приготовлена. Например, приготовление рыбы на гриле, запекании или запекании является более здоровым вариантом, чем жарка во фритюре".Употребление рыбы, богатой жирными кислотами омега-3 и другими питательными веществами, полезнее для сердца, чем простое употребление добавок.Если вы не хотите или не любите рыбу, попробуйте другие продукты, содержащие жирные кислоты омега-3:Льняное семя и льняное маслоГрецкие орехиРапсовое маслоСоевые бобы и соевое маслоСемена чиаЗеленые листовые овощиКрупы, макароны, молочные и другие продукты питания с добавлением жирных кислот омега-3.

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