Ученые выяснили, можно ли лечиться с помощью смеха

В повседневной жизни мы видим, что юмор действительно играет важную роль в борьбе со стрессами и налаживании взаимоотношений. Но вот проблема: дети смеются до 400 раз в день, тогда как у взрослых эта цифра снижается до 15 раз. Есть специальные техники смехотерапии, но является ли этот действительно научным?Смехотерапию иначе называют гелототерапия (греческое "гелос" означает "смех"), ряд серьезных ученых считают ее разновидностью когнитивно-поведенческой терапии. Главный ее эффект кроется в улучшении психологического настроя, что несомненно способствует общему оздоровлению организма. К тому же, смех и чисто физиологически тонизирует организм, активирует работу сердца и сосудов.Основы научной гелотологии заложил в 1960-х годах американский психиатр Уильям Фрай, представляющий Стэнфордский университет.В публичном пространстве первым о лечении смехом заговорил все в те же 60-е журналист Норман Казинс. Ему удалось справиться с болями в спине, смотря юмористические передачи и комедии, о чем он рассказал в своей книге. Подобный пример есть и в книге Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить».Смехотерапия дает такие позитивные результаты как снижение болевых ощущений, блокировка стрессовых гормонов, понижение давления, стимуляция продуцирования эндорфинов, заметное улучшение психологического состояния.

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