Ученые выяснили, можно ли лечиться с помощью смеха
Смехотерапию иначе называют гелототерапия (греческое "гелос" означает "смех"), ряд серьезных ученых считают ее разновидностью когнитивно-поведенческой терапии. Главный ее эффект кроется в улучшении психологического настроя, что несомненно способствует общему оздоровлению организма. К тому же, смех и чисто физиологически тонизирует организм, активирует работу сердца и сосудов.
Основы научной гелотологии заложил в 1960-х годах американский психиатр Уильям Фрай, представляющий Стэнфордский университет.
В публичном пространстве первым о лечении смехом заговорил все в те же 60-е журналист Норман Казинс. Ему удалось справиться с болями в спине, смотря юмористические передачи и комедии, о чем он рассказал в своей книге. Подобный пример есть и в книге Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить».
Смехотерапия дает такие позитивные результаты как снижение болевых ощущений, блокировка стрессовых гормонов, понижение давления, стимуляция продуцирования эндорфинов, заметное улучшение психологического состояния.
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