Рот на замок: ученые выяснили, в какое время еда увеличит риск инсульта на 28%
С ужином аналогичная ситуация: риск сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто ужинает до восьми вечера, по мнению исследователей, на 28% ниже, чем у любителей оставить последний прием пищи на поздний вечер. Особенно актуальны эти выводы для женщин. Среди более чем 100 тысяч участников было только 30% мужчин. Ранее команда ученых из Университета Лома-Линда в Калифорнии выяснила, какие ягодицы можно считать наиболее привлекательными.
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