Рот на замок: ученые выяснили, в какое время еда увеличит риск инсульта на 28%

Чем раньше, тем лучше — простое правило, которого стоит придерживаться, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования, опубликованного в Nature Communications, говорят о том, что с каждым часом риск увеличивается примерно на 6%. Например, если вы будете завтракать в девять утра, риск инсульта у вас будет на 12% выше по сравнению с человеком, который завтракает в семь утра. Так что пора присоединяться к раннему застолью жаворонков.С ужином аналогичная ситуация: риск сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто ужинает до восьми вечера, по мнению исследователей, на 28% ниже, чем у любителей оставить последний прием пищи на поздний вечер. Особенно актуальны эти выводы для женщин. Среди более чем 100 тысяч участников было только 30% мужчин. Ранее команда ученых из Университета Лома-Линда в Калифорнии выяснила, какие ягодицы можно считать наиболее привлекательными.

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