Физиолог Ирина Лялина: кофе полезно употреблять с различными добавками – например, в виде лимонного сока, кардамона или корицы.Некоторые натуральные добавки могут сделать привычный утренний кофе по-особому полезным. Беседуя об этом с News.ru, физиолог Лялина ответила, кому полезно пить кофе с лимоном. По словам специалистки, такой напиток может стать отличным дополнением к рациону гипотоников и людей с сосудистыми проблемами.«В лимонном соке много аскорбиновой кислоты, повышающей эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Люди с низким давлением, страдающие мигренью, употребив кофе с лимоном, через некоторое время отмечают улучшение», - рассказала Ирина Лялина.Как могут влиять на организму другие полезные добавки в кофе?Кардамон – его вещества препятствуют сгущению крови и спазмам кишечника, улучшают пищеварение и обмен веществ.Корица – содержа много антиоксидантов, оказывает противовоспалительное действие, помогает стабилизировать уровень сахара в крови, улучшить умственную деятельность.Гвоздика – может давать эффект обезболивания.Имбирь – оказывает противовоспалительное действие, снижает уровень холестерина, стимулирует работу пищеварения, а также может быть средством от мышечной боли.Куркума – ее активный ингредиент куркумин обладает мощным противовоспалительным эффектом, улучшает функции печени, помогает при лечении депрессии.Ваниль – улучшает защиту головного мозга от инсульта, повышает настроение.Дополнительно Лялина посоветовала при употреблении кофе всегда пить воду – такая привычка защищает ткани организмы от «высушивания», вызываемого кофеином. За каждой чашкой выпитого кофе должна следовать чашка чистой влаги.

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