Эндокринолог Павлова объяснила, как не сбить режим сна в праздники

В новогодние праздники возрастает риск сбить привычный режим сна. Это приводит к вялости и снижению работоспособности. Однако существует простой способ как сохранить режим сна и бодрствования даже в период каникул.О том, как высыпаться на праздниках, рассказала у себя в соцсетях эндокринолог Зухра Павлова.По мнению медика, из-за нарушения режима сна может пропасть аппетит утром, в то время как завтрак является самым важным приемом пищи за день.Вместе с тем повышаются риски того, что человек начнет перекусывать, а затем переедать. А это в свою очередь приводит к появлению лишнего веса. Чтобы не поправиться за новогодние праздники, достаточно соблюдать естественный для человека образ жизни.Рано ложитесь спатьСоблюдайте водяной балансЧасто гуляйте на свежем воздухе

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