Эндокринолог Павлова объяснила, как не сбить режим сна в праздники
О том, как высыпаться на праздниках, рассказала у себя в соцсетях эндокринолог Зухра Павлова.
По мнению медика, из-за нарушения режима сна может пропасть аппетит утром, в то время как завтрак является самым важным приемом пищи за день.
Вместе с тем повышаются риски того, что человек начнет перекусывать, а затем переедать. А это в свою очередь приводит к появлению лишнего веса. Чтобы не поправиться за новогодние праздники, достаточно соблюдать естественный для человека образ жизни.
Рано ложитесь спать
Соблюдайте водяной баланс
Часто гуляйте на свежем воздухе
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