В каком возрасте появляются последние постоянные зубы — объясняет стоматолог

Молочные зубы у человека сменяются постоянными лишь один раз в жизни. Но происходит этот процесс поэтапно и может растянуться на десятки лет.Очень жаль, что наши зубы не волосы: сами по себе не отрастут. Более того, на лечение обычно приходится потратить немало денег, причем чем дольше откладывать визит к стоматологу, тем более ощутимым будет удар по кошельку. А уж об имплантации и говорить нечего: это и дорого, и довольно неприятно.В каком возрасте у человека происходит процесс смены молочных зубов на постоянные и когда появляется последний постоянный зуб? На эти вопросы в своем телеграм-канале ответила стоматолог Анастасия Белолипецкая.По ее словам, все начинается с резцов — как правило, нижних. Происходит это в период с 3 до 8 месяцев. Затем наступает время прорезывания 8 остальных резцов. Потом наступает время затишья, первые молочные моляры (так называемые «четверки») появляются в возрасте 13-19 месяцев. И лишь после этого, в период с 16 месяцев до 22 месяцев, приходит очередь нижних и верхних клыков.В период с 4 до 7 лет у малышей зубки начинают шататься и выпадать: молочные сменяются «коренными», или постоянными. Как правило, стартует этот процесс с нижних резцов. Однако доктор предупреждает: нередко параллельно с этим прорезываются еще и первые постоянные моляры — шестые зубы. То есть зубы, которые появляются в этом возрасте уже за молочными «пятерками», остаются на всю жизнь.После того как сменятся все 8 резцов и прорежутся «шестерки», 2-4 года ничего во рту меняться не будет. А вот к 9-12 годам выпадут молочные и прорежутся постоянные клыки, молочные моляры сменятся премолярами. В этом же возрасте у подростков прорезываются «семерки» — вторые постоянные моляры.Последними появляются знаменитые «зубы мудрости». Они, кстати, изначально есть далеко не у всех. Около 35% всего взрослого населения имеют изначально лишь 28 постоянных зубов. У остальных же есть зачатки либо всех «восьмерок», либо нескольких — одной, двух или трех. Однако прорезываются эти зубы только после 18 лет.Известны случаи, когда зубы мудрости появлялись у человека уже в довольно почтенном возрасте. Например, врачи рассказывают об инцидентах, когда у пациентов прорезывание зубов мудрости фиксировали в 80 и 92 года. Причем у восьмидесятилетней дамы это был первый зуб из четырех, которые были обнаружены по данным рентгена.

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