Терапевт Кондрахин: выпадение волос и отекшее лицо могут указывать на гипотиреоз
При гипотиреозе щитовидная железа начинает производить меньше гормонов, которые необходимы для осуществления многих важных функций организма, включая сердцебиение, дыхание, теплообмен и обмен веществ. Такому нарушению способствуют нехватка йода, дефицит железа, а также аутоиммунные патологии.
«Гипотиреоз встречается в любом возрасте. Иногда болеют дети, также диагностируют недуг и у мужчин. Но чаще болеют женщины в возрасте, близком к началу климакса», - поделился Кондрахин.
Рассказывая о том, как проявляется данное заболевание, терапевт заметил, что на гипотиреоз могут указывать выпадение волос и отекшее лицо.
Возможные симптомы гипотиреоза, на которые советует обращать внимание специалист:
Возникают состояния сильной слабости и сонливости, небольшие физические нагрузки даются через силу;
Лицо выглядит припухшим, «надутым»;
Повышается вес при нормальной калорийности питания;
Наблюдается подверженность беспокойству и тревоге, депрессии, плохому настроению, плаксивости, апатии;
Учащаются случаи запора;
Менструальный цикл у женщин становится нерегулярным;
Ослабевает иммунитет, возникают частые простудные заболевания;
Ухудшается память, испытываются трудности с усвоением новой информации.
Чем опасен гипотиреоз, который не выявляется и не лечится? Последствием этого может стать ожирение и ассоциированные нарушения – инсулинорезистентность, диабет. У женщин могут иметься проблемы с зачатием, возникает ранняя менопауза. Также в связи с недостаточностью щитовидки происходит образование холестериновых бляшек, ведущих к развитию атеросклероза и болезней сердца.
Помимо этого снижается уровень энергии, появляется бессонница, ухудшаются когнитивные функции.
Терапевт Кондрах посоветовал при подозрении на проблемы с щитовидной железой обратиться к медикам и сдать соответствующий анализ крови. В зависимости от его показателей человеку может быть назначены необходимая терапия.
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