«Я так устала»: 7 советов врача, как вернуть силы и жизненный тонус перед Новым годом

С каждым годом мы все чаще жалуемся на накопившуюся усталость. Упадку сил способствуют переработки, потребление больших объемов информации да и стремительность темпов современной жизни в целом. Как решить проблему, объясняет врач.Со временем постоянная слабость и усталость могут переходить в хроническую форму и даже провоцировать проблемы со здоровьем.О причинах такого состояния и путях решения проблемы рассказывает врач-остеопат Дмитрий Симкин.Причина 1. Недостаток снаДостаточное количество сна индивидуально для каждого человека, причем зависит оно не только от физиологических потребностей, но и от стиля жизни. При постоянных умственных и эмоциональных перегрузках сна требуется больше.То же самое касается людей, которые злоупотребляют различными стимуляторами: чаем, кофе, энергетическими напитками. Все это сильно «сажает батарейку» человека и требует длительного восстановления.Решение. Наладить режим работы и отдыха, улучшить качество сна (не злоупотреблять гаджетами в вечернее время, обеспечить комфортные условия для сна, достаточный уровень затемнения в спальне и т.д.).Причина 2. Дефицит витаминов и микроэлементовПостоянное чувство усталости, трудности с концентрацией и вниманием — все это часто становится следствием дефицита различных витаминов и минералов. Например, магния, цинка, железа, йода, витаминов группы B, витаминов C и D. Нехватка нутриентов, в свою очередь, может возникать на фоне несбалансированного рациона или повышенной потребности в том или ином веществе — например, во время стресса, при беременности и т.д.Еще одна распространенная причина — нарушение усвоения питательных веществ. Это состояние характерно для ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта и аутоиммунных патологий.Решение. Проконсультироваться с врачом, сдать анализы, наладить рацион или пройти курс медикаментозной терапии.Причина 3. Хронические заболеванияУсталость может выступать одним из симптомов различных хронических инфекций, а также связанных с ними воспалительных процессов и интоксикации. Сюда относятся хронические болезни ЛОР-органов: тонзиллит, гайморит и т.д. Другой пример — нарушения со стороны пищеварительной системы.Решение. Провести диагностику по назначению врача, заняться лечением основного заболевания.Причина 4. Проблемы психологического планаХроническая усталость часто сопутствует проблемам психоэмоционального характера. Если человек потерял интерес к жизни, работе, привычным увлечениям и хобби, то уставать он, скорее всего, будет уже сразу после пробуждения.Решение. Пересмотреть отношение к жизни — найти новое хобби или творческое начало в работе. Обратиться к психологу или психотерапевту.Причина 5. Неправильное освещениеОсвещение оказывает огромное влияние на наше самочувствие. Недостаточно светлое пространство в дневное время может провоцировать сонливость и усталость. А слишком яркий свет вечером — вызывать проблемы с засыпанием.Решение. Днем следует использовать «белый» свет: яркий и равномерный. Он должен захватывать все поле нашего зрения, а не только участок, где расположен монитор или настольная лампа. Вечером освещение лучше приглушить и отдать предпочтение «теплому» свету. Это поможет расслабиться и наладить режим сна. Переход к ночному отдыху будет более плавным, а просыпаться станет проще.Причина 6. Неэргономичное рабочее пространствоНеудобное рабочее место, организованное без соблюдений правил эргономики, заставляет нас часами сидеть в неудобной позе. Это не только утомляет тело и провоцирует боли то в шее, то в спине, то в плечах, но и влияет на нашу продуктивность.Решение. Организовать рабочее место таким образом, чтобы оно полностью отвечало нашим рутинным задачам и позволяло сохранять правильную позу без напряжения, постоянного контроля и напоминаний. Вне зависимости от того, какое устройство задействуется при работе: мобильный телефон, ноутбук или компьютер с внешним монитором.Причина 7. Последствия травм и воспаленийЧувство усталости может быть напрямую связано с мышечным перенапряжением, которое, в свою очередь, часто идет рука об руку с натяжением фасциальной соединительной ткани. Первопричиной состояния обычно становятся различные повреждения: последствия хирургических вмешательств, ожоги или травмы — от подвернутой когда-то стопы до родовой травмы.Натяжение соединительных тканей вызывает механический дисбаланс в теле, человека буквально тянет в сторону зоны повреждения. Чтобы удержать равновесие, ему приходится напрягать мышцы противоположной стороны. Это не только приводит к переутомлению, но и сжимает позвоночник, суставы, приводя их к ускоренному износу и старению.Чем больше однажды полученных травм, тем больше напряжение в теле и, как следствие, чувство утомления. Как правило, особенно это ощутимо как раз перед Новым годом, когда помимо этого фактора на человека влияют еще много других: стресс, частые ОРВИ и простуды, общее состояние усталости.Решение. Важно не пытаться снять напряжение мышц с помощью массажа, если дело действительно в негативном последствии полученных ранее травм. Массаж может только ухудшить ситуацию: дестабилизировать тело, усилить неприятные ощущения. Основная рекомендация — обратиться к специалисту.

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