«Я так устала»: 7 советов врача, как вернуть силы и жизненный тонус перед Новым годом
Со временем постоянная слабость и усталость могут переходить в хроническую форму и даже провоцировать проблемы со здоровьем.
О причинах такого состояния и путях решения проблемы рассказывает врач-остеопат Дмитрий Симкин.
Причина 1. Недостаток сна
Достаточное количество сна индивидуально для каждого человека, причем зависит оно не только от физиологических потребностей, но и от стиля жизни. При постоянных умственных и эмоциональных перегрузках сна требуется больше.
То же самое касается людей, которые злоупотребляют различными стимуляторами: чаем, кофе, энергетическими напитками. Все это сильно «сажает батарейку» человека и требует длительного восстановления.
Решение. Наладить режим работы и отдыха, улучшить качество сна (не злоупотреблять гаджетами в вечернее время, обеспечить комфортные условия для сна, достаточный уровень затемнения в спальне и т.д.).
Причина 2. Дефицит витаминов и микроэлементов
Постоянное чувство усталости, трудности с концентрацией и вниманием — все это часто становится следствием дефицита различных витаминов и минералов. Например, магния, цинка, железа, йода, витаминов группы B, витаминов C и D. Нехватка нутриентов, в свою очередь, может возникать на фоне несбалансированного рациона или повышенной потребности в том или ином веществе — например, во время стресса, при беременности и т.д.
Еще одна распространенная причина — нарушение усвоения питательных веществ. Это состояние характерно для ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта и аутоиммунных патологий.
Решение. Проконсультироваться с врачом, сдать анализы, наладить рацион или пройти курс медикаментозной терапии.
Причина 3. Хронические заболевания
Усталость может выступать одним из симптомов различных хронических инфекций, а также связанных с ними воспалительных процессов и интоксикации. Сюда относятся хронические болезни ЛОР-органов: тонзиллит, гайморит и т.д. Другой пример — нарушения со стороны пищеварительной системы.
Решение. Провести диагностику по назначению врача, заняться лечением основного заболевания.
Причина 4. Проблемы психологического плана
Хроническая усталость часто сопутствует проблемам психоэмоционального характера. Если человек потерял интерес к жизни, работе, привычным увлечениям и хобби, то уставать он, скорее всего, будет уже сразу после пробуждения.
Решение. Пересмотреть отношение к жизни — найти новое хобби или творческое начало в работе. Обратиться к психологу или психотерапевту.
Причина 5. Неправильное освещение
Освещение оказывает огромное влияние на наше самочувствие. Недостаточно светлое пространство в дневное время может провоцировать сонливость и усталость. А слишком яркий свет вечером — вызывать проблемы с засыпанием.
Решение. Днем следует использовать «белый» свет: яркий и равномерный. Он должен захватывать все поле нашего зрения, а не только участок, где расположен монитор или настольная лампа. Вечером освещение лучше приглушить и отдать предпочтение «теплому» свету. Это поможет расслабиться и наладить режим сна. Переход к ночному отдыху будет более плавным, а просыпаться станет проще.
Причина 6. Неэргономичное рабочее пространство
Неудобное рабочее место, организованное без соблюдений правил эргономики, заставляет нас часами сидеть в неудобной позе. Это не только утомляет тело и провоцирует боли то в шее, то в спине, то в плечах, но и влияет на нашу продуктивность.
Решение. Организовать рабочее место таким образом, чтобы оно полностью отвечало нашим рутинным задачам и позволяло сохранять правильную позу без напряжения, постоянного контроля и напоминаний. Вне зависимости от того, какое устройство задействуется при работе: мобильный телефон, ноутбук или компьютер с внешним монитором.
Причина 7. Последствия травм и воспалений
Чувство усталости может быть напрямую связано с мышечным перенапряжением, которое, в свою очередь, часто идет рука об руку с натяжением фасциальной соединительной ткани. Первопричиной состояния обычно становятся различные повреждения: последствия хирургических вмешательств, ожоги или травмы — от подвернутой когда-то стопы до родовой травмы.
Натяжение соединительных тканей вызывает механический дисбаланс в теле, человека буквально тянет в сторону зоны повреждения. Чтобы удержать равновесие, ему приходится напрягать мышцы противоположной стороны. Это не только приводит к переутомлению, но и сжимает позвоночник, суставы, приводя их к ускоренному износу и старению.
Чем больше однажды полученных травм, тем больше напряжение в теле и, как следствие, чувство утомления. Как правило, особенно это ощутимо как раз перед Новым годом, когда помимо этого фактора на человека влияют еще много других: стресс, частые ОРВИ и простуды, общее состояние усталости.
Решение. Важно не пытаться снять напряжение мышц с помощью массажа, если дело действительно в негативном последствии полученных ранее травм. Массаж может только ухудшить ситуацию: дестабилизировать тело, усилить неприятные ощущения. Основная рекомендация — обратиться к специалисту.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctorpiter.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий