Учёные рассчитали оптимальное время отхода ко сну

Исследование, проведенное учеными из University of Exeter, обнаружило взаимосвязь времени отхода ко сну и повышенным риском возникновения ССЗ. Около 88 тысяч человек (43-79 лет) участвовали в изысканиях, длившихся 6 лет.По информации, опубликованной на сайте , участники исследования заполнили анкеты, описывающие их образ жизни, физическую активность и здоровье, и использовали акселерометры для отслеживания параметров сна.Анализ данных показал, что люди, ложившиеся спать позже, имели повышенный риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.Интересные данные проявились в связи между временем засыпания и риском заболеваний. Выявлено:у тех, кто засыпал до 22:00, риск составлял 1,24;у засыпавших с 23:00 до 24:00, — коэффициент 1,25;самый низкий риск был у тех, кто ложился спать с 22:00 до 23:00 (1,12).Дополнительные анализы, учитывающие длительность сна, его регулярность и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, также подтвердили увеличенный риск для тех, кто засыпал рано или поздно вечером.Интересный факт заключается в том, что связь между временем засыпания и увеличением риска заболеваний была более явной у женщин, чем у мужчин.Это исследование выделяет важность регулярного сна и рекомендует уделить внимание времени засыпания, как одному из возможных факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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