Ученые нашли количество шагов в день, которое поможет похудеть, диетолог Лементина рассказывает как усилить эффект

Ученые выяснили, сколько в действительности нужно выхаживать шагов в день, чтобы эффективно похудеть.Исследователями уже давно установлена норма шагов, которую человек должен обеспечивать ежедневно, однако снижение веса зависит еще и от других факторов, поэтому установить точное количество километров в день невозможно. В первую очередь ходьба помогает сжигать лишние калории, а также улучшает метаболизм организма.Также ученые доказали, что она способствует здоровому аппетиту, уменьшает желание к перееданию, а также снижает общий уровень стресса. Вообще, 10 000 шагов – это усредненная цифра и она, естественно, не может гарантировать эффективное снижение веса. Единственное, что известно точно, что ходьба явно не может навредить здоровью человека, пишет Naavtotrasse.ru.«Если вы делаете 10 000 шагов в день и больше ничего не меняете, вы можете похудеть. Но потеря веса варьируется и зависит от многих других факторов, таких как уровень активности, размеры порций и выбор продуктов питания», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Хотя потеря веса — сложный процесс, для подавляющего большинства людей увеличение выработки энергии (физической активности) в сочетании с уменьшением затрат энергии (еды) приведет к потере веса.«Похудение путем добавления в вашу жизнь практики ходьбы или увеличения количества ежедневных шагов может привести к постепенному процессу, что на самом деле хорошо, поскольку исследования показывают, что более медленная потеря веса, как правило, более устойчива».Чтобы похудеть, нужно делать больше, чем просто считать шаги.«Подсчет шагов полезен, потому что вы можете контролировать себя каждый день, но если количество шагов является вашим основным фактором, вы можете не добиться ожидаемых результатов».Что эффективно, так это частота, интенсивность и продолжительность вашей деятельности. Сосредоточение внимания на шагах полезно для общего состояния здоровья, но это не имеет значения, если вы весь день медленно прогуливаетесь по музею.Так сколько шагов нужно делать в день?Множество исследований показали, что ходьба может принести значительную пользу для здоровья, включая улучшение артериального давления, липидного профиля и сердечно-сосудистой функции, уменьшение окружности талии и поддержание плотности костей. Но хотя вы, вероятно, слышали, что вам следует делать 10 000 шагов в день, оказывается, что это число несколько условно; он возник в 1965 году с появлением на рынке шагомера под названием «Счетчик 10 000 шагов».Это число укоренилось в нашем сознании в отношении здоровья, но оказывается, что меньшее количество шагов может принести пользу, и это хорошая новость, если вы изо всех сил пытаетесь достичь отметки в 10 000 шагов.Недавнее исследование показало, что у пожилых женщин 4400 шагов в день снижают уровень смертности по сравнению с менее активными женщинами, которые делали 2700 шагов. Другое исследование с участием людей в возрасте от 38 до 50 лет показало, что 7000 шагов связаны с более низким уровнем смертности.«Если вы ищете шаги для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, примерно 7000 шагов кажутся оптимальным».

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