Учёные выявили способ уменьшить расходы на лечение более чем на 70%

Ученые из Osaka University (Япония) выяснили, что снижение физической активности во время пандемии привело к значительному увеличению расходов на медицину.Результаты исследования подчеркивают критическое значение подвижности для общего здоровья.Исследование, проведенное на японском населении во время пандемии COVID-19, показало, что ограничения на передвижение сильно сказались на здоровье людей. Сокращение мобильности привело к увеличению расходов на лечение заболеваний, связанных с образом жизни. Для оценки этого взаимосвязи ученые использовали анализ усиленного дерева, позволяющий получить точные модели взаимосвязи между типами передвижения и затратами на медицину.Результаты показали, что увеличение количества прогулок более чем на 70% существенно снижает медицинские затраты на лечение заболеваний, связанных с образом жизни, даже в период пандемии COVID-19. Особенно это касается столичных префектур, где эффект оказался выше для пешеходов и общественного транспорта.Интересно, что увеличение использования общественного транспорта более чем на 110% также привело к снижению медицинских расходов. Однако в некоторых других префектурах эффект от общественного транспорта был не так значителен, как от вождения, что привело к увеличению медицинских расходов.Исследование подтверждает, что увеличение ходьбы и использование общественного транспорта существенно связаны со снижением расходов на медицину, связанную с образом жизни, даже в условиях пандемии. Эти результаты имеют важное практическое значение для определения подходов к поддержке мобильности населения в различных регионах. Выводы исследования указывают на необходимость альтернативных мер правительств для поддержки подвижности населения в периоды ограничений, помимо простого контроля передвижений.

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